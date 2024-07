Nepočujúcu učiteľku zrazila električka, učí sa znovu žiť

Iný človek

Nácvik sedenia, rozvoj pamäti

4.7.2024 (SITA.sk) - Krátko pred Vianocami sa im v sekunde zmenil život. Mladej žene, športovkyni turistke, učiteľke, no aj jej priateľovi a celej rodine. Nepočujúcu Dianu v decembri minulého roku zrazila električka. Po vážnom úraze so zlomeninou lebky, opuchom a krvácaním do mozgu, jej nedávali šance na pohyb. Dnes sa už postaví na nohy a s pomocou prejde do druhej izby. Jej rodina, ktorá s ňou cvičí, sníva o tom, že do konca roka bude chodiť. Na to však potrebuje pomoc špecializovaného rehabilitačného centra. Rodina preto vytvorila výzvu na darcovskom portáli ludialudom.sk Je to príbeh veľkej lásky a nádeje zároveň. Navštívili sme Juraja, ktorý sa o priateľku Dianu, po tom, ako ju zrazila električka, stará. Striedajú sa pri nej s Dianinou mamou a sestrou 24-hodín denne už niekoľko mesiacov. Juraj odišiel z práce, aby sa venoval, mama so sestrou prichádzajú pomáhať. Ich spoločný sen je jasný, vyjsť s Dianou na spoločnú túru, vrátiť ju k študentom do školy.Diana je nepočujúca žena a celý svoj profesijný život sa venuje mladým sluchovo znevýhodneným ľuďom. Bola aktívnou turistkou, športovkyňou a až do nehody učila na strednej škole pre nepočujúcich v Bratislave. Škola, učenie je jej vášňou a poslaním. Ako vraví jej priateľ, je jedinou nepočujúcou učiteľkou slovenčiny.Dnes je ale Diana iným človekom. Podstúpila kraniektomický zákrok na odstránenie časti lebky, ktorú by jej neskôr mali vrátiť. Po týždňoch na ARE a v nemocnici ju vo februári vo vážnom stave pustili z nemocnici. Jej blízki – mama, sestra a Juraj odvtedy dávajú Diane nový život. Učia ju spoznávať svet, svoje okolie aj seba, cvičiť, žiť.Rodina to nevzdáva, chce Dianu postaviť s pomocou rehabilitácií na nohy.Každodenná starostlivosť je však veľmi náročná, prináša so sebou výdavky, sú to najmä rôzne rehabilitačné pomôcky, zdravotnícke potreby, špeciálnu stravu a externých rehabilitačných pracovníkov.Diana súrne potrebuje viaceré rehabilitácie v špecializovaných rehabilitačných centrách, kde by mohla spraviť oveľa väčšie pokroky. Napríklad neuromotorickú rehabilitáciu na nácvik sedenia, chôdze a iných motorických činností či terapiu na rozvoj pamäti a reči. Rehabilitácie, ktoré poisťovne nepreplácajú, nedokáže rodina v domácej starostlivosti zabezpečiť.Pomohli by jej dlhé mesiace liečby, pričom každý jeden stojí približne 8 000 eur. Rodina preto vytvorila výzvu na darcovskom portáli ludialudom.sk Verí, že Diana sa vďaka ním vráti do života a možno aj medzi svojich žiakov do školy.