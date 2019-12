Nepokoje skresali maloobchodné tržby v Hongkongu o takmer štvrtinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 2. decembra (TASR) - Maloobchodné tržby v Hongkongu sa v októbri prepadli o takmer štvrtinu. Dôvodom sú takmer pol roka trvajúce protivládne demonštrácie.Tržby v maloobchode dosiahli v októbri v prepočte 3,85 miliardy USD (3,51 miliardy eur), čo medziročne predstavuje pokles o 24,3 %. To znamená deviaty mesiac poklesu maloobchodných tržieb po sebe a zároveň štvrtý mesiac po sebe o dvojciferné hodnoty. V septembri tržby klesli o 18,2 %.Neutíchajúce nepokoje zároveň menia pozíciu Hongkongu ako jedného zo svetových centier v oblasti luxusu, najmä čo sa týka predaja luxusných hodiniek. Švajčiarski producenti sledovali v minulosti najmä vývoj na hongkonskom trhu, od čoho sa potom odvíjala aj hodnota ich exportu. V októbri však prvýkrát hodnota exportu švajčiarskych hodiniek do kontinentálnej Číny prekonala hodnotu exportu do Hongkongu."Ak táto situácia bude pretrvávať, do konca roka mnohí predajcovia hodiniek budú musieť svoj biznis ukončiť," povedal Alain Lam, finančný riaditeľ firmy Oriental Watch Holdings. "V závere roka začnú totiž dodávatelia pýtať platby a zamestnanci odmeny. Pre niektoré firmy to môže znamenať finančné problémy," dodal s tým, že aj Oriental Watch Holdings sa začína viac orientovať na trh pevninskej Číny.Politická situácia v Hongkongu sa odrazí aj na rozpočte za súčasný fiškálny rok. Ako povedal hongkonský minister financií Paul Chan, očakáva, že za fiškálny rok 2019/2020 počíta s rozpočtovým schodkom, prvým od roku 2004.