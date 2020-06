Nepokoje v osadách na východe Slovenska majú dôsledky, polícia obvinila štyroch mužov

Nožom ho bodol do chrbta

Varovný výstrel do vzduchu

24.6.2020 (Webnoviny.sk) - Po pondelkových nepokojoch v osadách na východe Slovenska, pri ktorých zasahovali policajti, už padli obvinenia. V Rudňanoch v okrese Spišská Nová Ves skončil s bodným zranením jeden z miestnych. Vyšetrovateľ zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu obvinil 55-ročného muža.Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa košickej krajskej polície Jana Mésarová , obvinený v jednom z domov v osade napadol 29-ročného muža a kuchynským nožom ho bodol do chrbta. Podľa predbežnej lekárskej správy mu spôsobil ťažké zranenia s doposiaľ presne nezistenou dobou liečenia. Obvinený skončil v cele aj s podnetom na jeho vzatie do väzby.Hrozí mu trest na štyri roky až 10 rokov. Ako uviedla polícia, počas preverovania udalosti sa situácia vyhrocovala, napätie a emócie medzi miestnymi stúpali a hrozil fyzický konflikt medzi miestnymi obyvateľmi.Rozvášnený dav asi 200 ľudí, prevažne pod vplyvom alkoholu, krotili aj policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky a Pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.Ako uviedla polícia, dve rozhádané rodiny, zjavne pod vplyvom alkoholu, riešili svoje nezhody aj v Čiernej nad Tisou. Jedna zo skupín “vyzbrojená“ drevenými palicami, násadami od lopát či hliníkovými tyčami sa vyhrážala ujmou na zdraví tej druhej.Rozvášnený dav nereagoval na výzvy polície a policajti museli vystreliť varovný výstrel do vzduchu. Až potom sa situácia upokojila. V tomto prípade vyšetrovateľ obvinil troch mužov, 19-ročného mladíka z Čiernej nad Tisou a dvoch Košičanov vo veku 23 a 24 rokov, z trestného činu výtržníctva.Ako uviedla Mésarová, muži napadli šesť osôb, dvaja utrpeli ľahšie zranenia. Obvinení, dvaja z nich už v minulosti súdne trestaní za majetkovú trestnú činnosť, boli umiestnení do cely a spracovaný bol podnet na ich vzatie do väzby. Za mrežami môžu stráviť až tri roky.