Neposlušný útočník Sancho si už možno nezahrá v Manchester United, prestal trénovať aj so spoluhráčmi

Trénuje individuálne

Nikto nemôže prekročiť hranice

16.9.2023 (SITA.sk) - Anglický futbalový útočník Jadon Sancho si už možno nikdy nezahrá za Manchester United Dvadsaťtriročný útočník z disciplinárnych dôvodov netrénuje so spoluhráčmi a hlavný tréner tímu Erik ten Hag nevie, dokedy ho nebude mať k dispozícii.V sobotňajšom domácom stretnutí Premier League proti Brightonu určite nebude hrať.Sancho sa označil za "obetného baránka", keď ho Ten Hag nezaradil na súpisku pre zápas v Premier League na pôde londýnskeho Arsenalu."Red Devils" prehrali 1:3 a po súboji hlavný kouč absenciu reprezentanta zdôvodnil jeho výkonmi na tréningoch. V súčasnosti trénuje individuálne, kým sa záležitosť nevyrieši."Neviem. Teraz nie je k dispozícii a keďže nemôže pomôcť tímu, nie je dôležitý," povedal holandský kormidelník na margo dĺžky Sanchovej absencie. Vysvetlil tiež, prečo hráča takto potrestal."Pred mojím príchodom ma klub požiadal, aby som nastavil jasné hranice, lebo v tíme nebola dobrá kultúra. Je to moja práca udržiavať určitú úroveň. Nejde len o jednu chybu, ale o celý proces porušenia disciplíny. Hráči, tréneri ani nikto iný nemôže prekročiť stanovené hranice," skonštatoval Ten Hag.Jadon Sancho prišiel na Old Trafford v roku 2021 z nemeckej Borussie Dortmund. Za United odohral zatiaľ 82 súťažných duelov a pripísal si v nich 12 presných zásahov. V minulej sezóne skóroval sedemkrát.