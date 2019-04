NEPOUŽÍVATE ICH? Pozor na nebezpečnú penu do kúpeľa či detský krém

V detskom kréme na použitie do plienkovej oblasti Uriage Eau Thermale Bebe 1er Change značky Uriage z Francúzska bola zistená prekročená povolená koncentrácia látky o-Cymen-5-ol, čo je v rozpore nariadením Európskeho parlamentu a Rady kozmetických výrobkoch. Foto: TASR Úrad verejného zdravotníctva SR Foto: TASR Úrad verejného zdravotníctva SR

Bratislava 10. apríla (TASR) – Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nebezpečnými výrobkami, ktoré sa môžu nachádzať na slovenskom trhu. Ide o penu do kúpeľa, farby na tetovanie a detský krém. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.Prvým z nebezpečných výrobkov je pena do kúpeľa Foam bath značky Frucht z Poľska, konkrétne výrobná dávka 08/11/2020 s čiarovým kódom 4010937100045. Vo výrobku bola zistená prítomnosť patogénneho mikroorganizmu, čo môže spôsobiť rôzne infekcie hlavne u rizikových skupín spotrebiteľov.Vo farbách na tetovanie bola zistená látka - Anisidine, ktorá by sa nemala nachádzať vo výrobkoch na tetovanie. Nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make-up. Konkrétne ide o farbu na tetovanie s názvom Green Beret, a tiež Sailor Jerry Red, obe značky World Famous Tattoo Ink z USA.V detskom kréme na použitie do plienkovej oblasti Uriage Eau Thermale Bebe 1er Change značky Uriage z Francúzska bola zistená prekročená povolená koncentrácia látky o-Cymen-5-ol, čo je v rozpore nariadením Európskeho parlamentu a Rady kozmetických výrobkoch.Nebezpečné výrobky nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku, v Taliansku a v Českej republike.