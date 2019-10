NEPOZNALI TERÉN: Izraelčania zablúdili počas túry vo Vysokých Tatrách

Ilustračná snímka. Foto: Prtscr/Facebook/ATE Foto: Prtscr/Facebook/ATE

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 7. októbra (TASR) - Pomoc horských záchranárov potrebovala v nedeľu (6. 10.) večer dvojica turistov z Izraela. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že počas túry vo Vysokých Tatrách stratili orientáciu, zišli z turisticky značeného chodníka a za zníženej viditeľnosti a sneženia nedokázali pokračovať samostatne.uvádza HZS na svojej stránke. Dvojicu lokalizovali v oblasti nad Kopským sedlom. Poskytli im teplé tekutiny aj teplé oblečenie a keďže boli obaja Izraelčania vo veku 33 rokov bez zranení, sprevádzali ich ku Chate pri Zelenom plese. Tam sa rozhodli ostať a prenocovať. Horskí záchranári sa následne vrátili na základňu.Vo Vysokých Tatrách počas víkendu napadlo niekoľko centimetrov snehu a v oblasti klesli aj teploty. Riaditeľ HZS Jozef Janiga v tejto súvislosti upozornil, že turisti by mali týmto podmienkam prispôsobiť výstroj a výzbroj aj plánovanie svojich výletov.priblížil aktuálne podmienky na horách Janiga s tým, že teploty sa ani počas dňa nemusia vyšplhať nad bod mrazu.HZS preto odporúča vziať si do hôr teplé zimné oblečenie, aj náhradné, teplé nápoje a svoju túru prispôsobiť tak, aby sa turisti dokázali včas vrátiť do doliny.dodal Janiga na záver.