Neprávnosť sa nemôže naprávať inou neprávosťou, reaguje Mikulec na napätie medzi NAKA a inšpekciou

Poprel rozkol v bezpečnostných zložkách

Domáca úloha pre prokuratúru

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.7.2021 (Webnoviny.sk) - Podľa ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) nie je možné pripustiť, aby sa prípadná neprávosť naprávala inou neprávosťou. Reagoval tak na stav napätia medzi Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) Ten v utorok 20. júla obvinil troch svedkov, ktorí vypovedajú v mediálne sledovaných kauzách. Podľa Mikulca musia aj vyšetrovatelia inšpekcie postupovať zákonne a on verí, že sa tak deje. Ak by to tak nebolo, inšpekcia má podľa neho vlastné kontrolné mechanizmy.Minister zároveň poprel rozkol v bezpečnostných zložkách. „Keď máme zákon, ktorý hovorí o tom, že Úrad inšpekčnej služby je kompetenčný vo veciach týkajúcich sa príslušníkov Policajného zboru, no tak tam nehľadajte rozkol," povedal médiám.Pripustil však, že existuje určitá pochybnosť o tom, že inšpekcia v utorok obvinila civilistov. „Tuto si musí urobiť domácu úlohu aj prokuratúra," dodal.Policajná inšpekcia podľa medializovaných informácií obvinila v utorok 20. júla Csabu D. , ktorého aj zadržali, a Mateja Z. Petra P. pre trestné činy krivej prísahy a krivej výpovede a marenie spravodlivosti. Všetci traja vypovedajú v kauzách, ktoré vyšetruje NAKA.