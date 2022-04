Nepremeškaj príležitosť a získaj cestovný lístok, ktorý ti otvorí dvere do celej Európy

Európska komisia vyberá 35 000 záujemcov do iniciatívy DiscoverEU, ktorým umožní až mesačné cestovanie po Európskej únii.



Ak ste ešte nepočuli o DiscoverEU, je najvyšší čas to zmeniť. Táto iniciatíva ako súčasť programu Erasmus+ pod záštitou Európskej únie totiž ponúka mladým ľuďom na prahu dospelosti nezabudnuteľný zážitok z cestovania po celej Európe a počas apríla plánuje zadarmo rozdať tisícky lístkov. Jedným zo šťastlivcov môžete byť aj vy.V apríli 2022 sa Európska komisia a Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru chystajú vybrať najmenej 35 000 odvážlivcov, ktorým poskytnú lístky na mesačné cestovanie po celej Európskej únii vrátane Slovenska. Mladí ľudia vo veku 18 rokov sa môžu prihlásiť na Európskom portáli pre mládež prostredníctvom online formulára. Obdobie podávania žiadostí bude otvorené od štvrtka 7. apríla 2022 od 12:00 (SELČ) do štvrtka 21. apríla 2022 do 12:00 (SELČ).Vybraní mladí ľudia dostanú medzinárodné sieťové cestovné lístky Interrail na maximálne obdobie jedného mesiaca, ktoré môžu ľubovoľne využiť v čase od 1. júla 2022 do 30. júna 2023. Výhercovia budú spoznávať rozmanitosť a kultúrne dedičstvo Európy prioritne po železnici a ponuka sa týka aj všetkých vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Aby sa však zabezpečil čo najširší prístup, projekt v prípade potreby ponúka alternatívne spôsoby dopravy, ako sú trajekty a autobusy. Vo výnimočných prípadoch bude povolené cestovať lietadlom, čím sa zabezpečí, že aj ľudia žijúci v odľahlých oblastiach a na ostrovoch budú mať možnosť zúčastniť sa DiscoverEU.Cestovné lístky, ktoré otvárajú brány EÚ, získajú výhercovia zadarmo. Na určité vlaky však môžu dopravcovia k cestovnému lístku vyberať aj rôzne príplatky, a to napríklad za povinné miestenky (niekedy zahrňujú aj extra poskytované služby), lôžka a ležadlá, použitie kajút, lôžok v kabínkach a sklápacích sedadiel na lodiach lodných spoločností, prístavné poplatky, palivové poplatky a ďalšie služby poskytované vo vlakoch (telefón, noviny…).Budúci cestovatelia získajú spolu s traťovým lístkom aj zľavovú kartu DiscoverEU, ktorej platnosť bude zosúladená s dobou ich cesty. Táto karta im poskytne zľavy na návštevy a aktivity v oblasti kultúry, vzdelávania, prírody, športu, miestnej dopravy, ubytovania, či stravovania.Kritériom pre udelenie grantu je mať 1. júla 2022 18 rokov (t.j. dátum narodenia od 1. júla 2003 do 30. júna 2004 vrátane) a byť občanom EÚ. Po splnení týchto základných kritérií bude výberový proces pozostávať zo správneho zodpovedania niekoľkých kvízových otázok, následne budú žiadatelia zoskupení a zoradení podľa krajín a správnych odpovedí. Po skončení výberového procesu zasadne komisia, ktorá rozhodne, či práve vy dostanete zelenú na mesačné cestovanie naprieč krajinami Európskej únie. Preto nepremeškajte príležitosť a postarajte sa o celoživotný zážitok.Všetky informácie s podrobnými pravidlami nájdete na tejto stránke - https://europa.eu/youth/discovereu/rules_sk