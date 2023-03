Nepremeškajte šancu na ovocie a zeleninu pre deti zadarmo. Zaregistrujte vašu školu alebo škôlku do čerstvých hlavičiek už dnes

Získajte prísun kvalitného ovocia a zeleniny pre vašu školu alebo škôlku

9.3.2023 (SITA.sk) -Detská obezita sa dotýka stále väčšieho počtu mladistvých. V Európe takmer každé tretie dieťa trpí nadváhou a podľa prieskumov len 20 % školákov vo veku od 6 do 9 rokov konzumuje denne zeleninu. Vzhľadom na fakt, že stravovanie vo vzdelávacích zariadeniach tvorí viac ako 50 % ich denného energetického príjmu, je jeho kvalita, pestrosť a čerstvosť mimoriadne dôležitá. Preto spoločnosť Kaufland v uplynulých ročníkoch projektu venovala deťom viac ako 500 ton čerstvého ovocia a zeleniny, čím okrem iného pomáha zlepšovať ich stravovacie návyky. Projekt Čerstvé hlavičky získal aj záštitu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko.Aby si aj vaši školáci a škôlkari mohli dopĺňať energiu prostredníctvom čerstvého ovocia a zeleniny, nezabudnite, že registrácia aktuálneho piateho ročníka Čerstvých hlavičiek trvá. Prihlásiť sa je možné len cez zástupcov základných a materských škôl alebo nimi poverených rodičov. Tento rok môže čerstvé ovocie a zeleninu od Kauflandu získať až 75 základných a 75 materských škôl.Postup je jednoduchý – na stránkesi škola alebo škôlka vyberie svoju partnerskú predajňu Kaufland, z ktorej bude v prípade výhry týždenne odoberať ovocie či zeleninu pre svojich zverencov. Do projektu sa môže zapojiť štátna, cirkevná, súkromná a špeciálna základná alebo materská škola, zriadená na území Slovenskej republiky, pričom o výhru súťaží každá základná a materská škola zvlášť.O tom, ktorých 75 materských a 75 základných škôl, prihlásených do projektu, získa pravidelný prísun vitamínov, rozhodne aj tento rok hlasovanie. To sa uskutoční na stránke www.cerstehlavicky.sk a jeho výsledky budú známe už koncom júna.Informačný servis