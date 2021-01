Nepriateľ Kremľa Navaľnyj sa vráti do Ruska, urobí tak i napriek hrozbe väzenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.1.2021 (Webnoviny.sk) - Najväčší kritik Kremľa Alexej Navaľnyj v stredu vyhlásil, že sa cez víkend vráti domov do Ruska. Učiní tak napriek najnovšiemu kroku federálnej väzenskej služby, ktorá požiadala moskovský súd o umiestnenie Navaľného do výkonu trestu pre porušenie pravidiel podmienečného trestu.Opozičný politik, ktorý sa momentálne nachádza v Nemecku, kde sa zotavuje po augustovej otrave nervovoparalytickou látkou typu novičok, obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina, že sa ho rôznymi prekážkami snaží odradiť od návratu domov."Putin dupe nohou a robí všetko pre to, aby som sa nevrátil domov," uviedol Navaľnyj prostredníctvom Instagramu a poukázal na žiadosť federálnej väzenskej služby, ktorá chce zmeniť podmienečný trest 44-ročného protikorupčného aktivistu na nepodmienečný.Federálna väzenská služba minulý mesiac požiadala Navaľného, aby sa v súlade s pravidlami podmienečného trestu prihlásil vo svojej kancelárii, a varovala ho, že ak sa nedostaví, bude čeliť väzeniu. Navaľného odsúdili v roku 2014 za spreneveru a pranie špinavých peňazí. Ten to však odmieta a tvrdí, že proces bol politicky motivovaný.Bráni sa tiež tým, že Európsky súd pre ľudské práva rozhodol o nezákonnosti odsúdenia a jeho podmienečný trest sa skončil 30. decembra.