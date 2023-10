Nepriaznivý výsledok v parlamentných voľbách má pre Demokratov nepríjemnú dohru, o prežitie budú bojovať aj iné strany

Porazení budú bojovať o prežitie

Neúspešná kampaň

Kampane postavené na pôžičkách

3.10.2023 (SITA.sk) - Nepriaznivý výsledok v parlamentných voľbách má pre stranu Demokrati nepríjemnú dohru. Demokratov delili len dve tisícky hlasov od hranice troch percent, aby získali nárok na štátny príspevok.Na sociálnej sieti to uviedla nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) s tým, že kým víťazi volieb Smer-SD Progresívne Slovensko získajú od štátu na ďalšie fungovanie 23 a 18 miliónov eur, viacerí porazení budú bojovať o prežitie.Ako organizácia vysvetlila, otázkou je, ako splatia Demokrati polovicu zo zrejme až 1,8 miliónovej kampane, ktorá bola postavená z veľkej časti na pôžičkách členov a sympatizantov.„Najväčším známym veriteľom je manžel volebnej líderky strany Andrey Letanovskej , ktorý na kampaň požičal 90-tisíc eur," uvádza TIS s tým, že strana pravdepodobne nezverejnila ešte mená všetkých veriteľov, pričom aktuálne majú pôžičky za asi 285-tisíc eur.Podobne je na tom podľa TIS aj strana Modrí , pričom ich viac ako miliónová kampaň stojí rovnako z väčšej časti na pôžičkách.„Vo voľbách napokon úplne prepadli a získali iba 0,26 percenta. Z pohľadu financovania ide o vysoko neúspešnú kampaň, pri ktorej sa cena jedného hlasu vyšplhala na hranicu 100 eur. Dokopy majú pôžičky za viac ako pol milióna eur, pričom najväčším veriteľom je syn niekdajšieho ministra za SDKÚ Michal ," spresňuje TIS s tým, že cez akciovú spoločnosť požičal strane 281-tisíc eur a ďalších 100-tisíc eur jej daroval.Organizácia TIS si myslí že nové politické strany nedisponujú dostatočným majetkom, ktorý im umožní splatenie vysokých záväzkov.„Pred krachom ich zrejme môže zachrániť len to, ak sa veritelia, vzhľadom na nízky volebný zisk, vzdajú nároku na vrátenie peňazí. Radovan Struhár z Modrých nám vysvetlil, že tento týždeň bude zasadať ich finančná komisia, ktorá sa bude situáciou zaoberať," priblížila organizácia a pokračovala s tým, že Maďarské fórum si potenciálny nízky zisk vo voľbách v zmluvách dopredu ošetrilo tak, že svojim veriteľom zaručilo vrátenie peňazí iba v prípade prekročenia hranice troch percent.„Predseda strany Zsolt Simon nám dnes potvrdil, že pôžičky, ktoré podľa transparentného účtu strany dosahujú celkovú sumu 149-tisíc eur, preklasifikujú v zmysle zmlúv na dary. To sa týka aj samotného Simona, ktorý je najväčším veriteľom strany," informuje TIS a na záver dopĺňa, že z časti aj Sme rodina postavili svoju kampaň na pôžičkách, pričom 340-tisícové pôžičky poskytol predseda strany Boris Kollár „Na rozdiel od nových strán však Sme rodina disponuje majetkom, ktorý umožňuje takýto záväzok splatiť," uzavrela organizácia.