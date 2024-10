Neprijatie demisie Dolinkovej bude len predlžovanie marazmu v zdravotníctve, vyhlásila SaS

5.10.2024 (SITA.sk) - Neprijatie demisie Hlas-SD ) prezidentom Petrom Pellegrinim bude len predlžovanie marazmu v slovenskom zdravotníctve . Reagovala tak strana Sloboda a solidarita (SaS) na tvrdenie prezidenta v súvislosti s demisiou Dolinkovej.„Zdravotníctvo je na pokraji kolapsu. Priznala to aj Dolinková, ktorá napriek tomu, že doteraz nenamietala prijatie konsolidačného balíčka, teraz o ňom hovorí ako o dôvodoch jej odchodu z funkcie. Konsolidačný balíček, nielen podľa opozície, ale už aj podľa nej, bude mať devastačné účinky tak na zdravotníctvo ako aj občanov," vyhlásil predseda SaS Branislav Gröhling s tým, že je nemysliteľné, aby Pellegrini neprijal, respektíve odďaľoval prijatie demisie Dolinkovej.„Znamenalo by to ďalšie predlžovanie marazmu v slovenskom zdravotníctve. Pellegrini by sa už mal konečne oprostiť od strany Hlas-SD a začať konať v prospech všetkých občanov,“ uzavrel Gröhling.Prezident Peter Pellegrini prijme demisiu ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) až vtedy, keď bude za ministerku adekvátna náhrada. Pellegrini to uviedol vo videu na svojej sociálnej sieti. Video je z diskusie televízie TA3, ktorá bude odvysielaná v nedeľu 6. októbra.„Akonáhle z rúk premiéra dostanem návrh na ministra, u ktorého budem presvedčený, že bude schopný pokračovať v rozbehnutej práci a priniesť aj ďalšie opatrenia, tak vtedy demisiu Dolinkovej prijmem a vymenujem aj nového ministra či ministerku," vyhlásil Pellegrini.