Nepúšťajte si cudzích ľudí do bytu, polícia varuje dôchodcov pred možnými podvodníkmi

2.4.2020 - Mestská polícia vo Vysokých Tatrách spolu s Fórom pre pomoc starším upozorňuje, že v posledných dňoch sa objavili viaceré prípady obťažovania a snahy okradnúť seniorov.„Dôchodcov sa snažíme chrániť ako sa dá, denne sme v teréne, poznáme ich problémy. Včas ich však potrebujeme upozorniť, že sa objavili podvodníci, ktorí ponúkajú meranie teploty či pomoc s nákupom. Chcel by som našich seniorov poprosiť, aby boli ostražití, nepúšťali si cudzích ľudí do bytu a aj napriek tejto situácii mysleli na svoje zdravie a bezpečie,“ upozornil na aktuálnu situáciu zástupca náčelníka mestskej polície vo Vysokých Tatrách Jozef Štefaňák.Takmer tisícke dôchodcov nad 65 rokov veku, ktorí sú najviac ohrození šíriacim sa koronavírusom, zabezpečilo mesto rúška, distribuovali im informačné letáky a denne im pomáha prostredníctvom dobrovoľníkov. Denne tým, ktorí o to požiadajú, nakupujú potraviny, nosia im obedy či poskytujú inú pomoc.„Pre súčasnú situáciu s ochorením COVID-19 sa snažíme chrániť tých najzraniteľnejších, nezabúdame však ani na mladších, ktorým pravidelne aj prostredníctvom webovej stránky mesta a sociálnych sietí prinášame aktuálne informácie,“ uviedol primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš.Jeden z Tatrancov, 95-ročný Jozef Lukáč pre agentúru SITA povedal, že dodržiava všetky nariadenia, chráni seba a ostatných. Nehovoril o strachu, skôr vyzdvihol záujem ľudí zabrániť šíreniu ochorenia. Vyjadril uznanie, že prísne opatrenia začalo Slovensko uplatňovať pomerne skoro.„Obávam sa, poctivo však dodržiavam opatrenia a denne si prejdem svoju obľúbenú prechádzkovú trasu,“ uviedol dôchodca. Ako zdôraznil, na podobnú situáciu si nepamätá a "zdá sa, že ohrozenie ešte bude pokračovať. Ochrana zdravia, života, zostane na prvom mieste a to je dobré“.