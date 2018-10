NERÁTAJÚ S NÍM: Winnipeg zapísal Daňa na listinu nechránených hráčov

Marko Daňo (v modrom). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Winnipeg 15. októbra (TASR) - Vedenie klubu NHL Winnipeg Jets zapísalo slovenského hokejistu Marka Daňa na listinu nechránených hráčov. Pokiaľ si ho v lehote 24 hodín nestiahne iný tím, budú ho môcť "tryskáče" poslať na farmu do Manitoby (AHL).Podľa portálu sportsnet.ca musel Daňo uvoľniť miesto v kádri Nicovi Petanovi, ktorý sa vracia do mužstva po tom, čo si vyžiadal voľno po smrti otca. Slovenský útočník v tejto sezóne šancu zahrať si za Winnipeg nedostal. V predsezónnom kempe si síce vybojoval miesto v 23-člennom kádri, no všetky súťažné zápasy sledoval iba z tribúny. V AHL sa 23-ročný Daňo naposledy predstavil v ročníku 2016/17. V uplynulej sezóne odohral za Jets 23 zápasov, v ktorých si pripísal dva góly a asistenciu.