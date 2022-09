Neriešme, čo Igor papal a akú má Heger náladu. Drucker a Baťo im položili štyri dôležitejšie otázky (video)

Citové vydierania premiéra

Sankcie, výdavkový strop a rozpočet

2.9.2022 (Webnoviny.sk) - Psou povinnosťou premiéra Eduarda Hegera ( OĽaNO ) a ministra financií a lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča je, aby sa správali zodpovedne. Povedal to predseda strany Dobrá voľba a Umiernení Tomáš Drucker. Zároveň ich vyzval, aby v piatok oznámili, ako chcú zabezpečiť riadny chod vládnych inštitúcií. Drucker si myslí, že na to, aby sme Hegera vnímali ako skutočného premiéra a Matoviča ako skutočného ministra financií, musíme hrať hru. Predseda Dobrej voľby zároveň všetkým odkázal, aby sme prestali tolerovať "gýčové nálady" a citové vydierania premiéra. Radoslav Baťo položil Hegerovi a Matovičovi otázky, na ktoré požaduje odpoveď. „Ako chce Eduard Heger zabezpečiť funkčnú vládu a parlamentnú podporu, aby dokázal plniť podmienky, na základe ktorých bude môcť Slovensko pokračovať v čerpaní peňazí z plánu obnovy?" pýta sa Baťo.Podľa Baťa by bolo dobré, keby sa premiér prestal venovať tomu, ako sa cíti Matovič a oznámil, ako bude čerpať spomínané peniaze.Ďalšia otázka sa týka zabezpečenia povinnosti schválenia výdavkového stropu na budúci rok Národnou radou (NR) SR . „Je to ťažké, aby to splnil, pretože túto povinnosť blokuje práve minister financií. Zároveň ide o jeho vlastnú reformu," tvrdí Baťo.Baťo položil aj otázku, na ktorú požaduje odpoveď od Hegera a Matoviča, „ako chcú vyriešiť sankcie, ktoré vláde hrozia na základe ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti?"Baťo za sankcie považuje hlasovanie o dôvere v parlamente, viazanie povinných troch percent výdavkov a predloženie návrhu vyrovnaného rozpočtu na rok 2024 do NR SR. „Štvrtá otázka znie, ako chce Matovič a Heger v parlamente zabezpečiť schválenie rozpočtu na budúci rok?" doplnil Baťo, ktorý dodal, že ak sú premiér a minister financií zodpovední, odpovedia na položené otázky.