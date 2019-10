NESCAFÉ Plán: Mezinárodný deň kávy v duchu udržateľného pestovania

KÁVOVÉ ČÍSLA

1,6 mil. šálok NESCAFÉ denne vypijú Slováci



3 mil. šálok NESCAFÉ denne vypijú Česi



7,475 mld. šálok kávy spolu vypijú Česi a Slováci za rok



96 % domácností v ČR a SR nakúpi ročne nejaký druh kávy



56 % domácností v ČR a SR nakúpi ročne rozpustnú kávu NESCAFÉ







1.10.2019 (Webnoviny.sk) -"Dnes oslavujeme Medzinárodný deň kávy, a preto je na mieste si pripomenúť, čo všetko za každodennou rannou šálkou stojí. NESCAFÉ s viac ako 80 ročnou tradíciou sa prostredníctvom svojho programu snaží neustále zlepšovať nielen spôsob pestovania kávy, ale aj život samotných farmárov. "V súčasnosti sa prostredníctvom kampane Pestované s rešpektom snažíme našim spotrebiteľom predstaviť tých, sa naozaj na pestovaní kávy podieľajú. Spoločne s kampaňou sme na trh uviedli limitovanú edíciu obalov káv NESCAFÉ CLASSIC A NESCAFÉ CLASSIC CREMA, ktoré zachytávajú tváre skutočných farmárov," uvádza Eliška Cibulková, Brand Manager v spoločnosti Nestlé.Spoločnosť Nestlé prostredníctvom NESCAFÉ Plánu dlhodobo pomáha farmárom, komunitám aj planéte zaistiť, aby sa káva pestovala s rešpektom. Ďalej bojuje proti diskriminácii a nedodržiavaniu ľudských práv v pestovateľských komunitách po celom svete. V neposlednom rade vytvára príležitosti pre mladšie generácie farmárov, ktoré získavajú možnosti pokračovať v rodinnej tradícii hospodárenia.Hlavným poslaním NESCAFÉ Plánu je zodpovedne chrániť budúcnosť kávy nielen pre všetkých, ktorí si kávu radi doprajú, ale predovšetkým pre tých, ktorí si pestovaním kávy zarábajú na svoje živobytie.Kampaň Pestované s rešpektom oslavuje farmárov a ich komunity. Navyše, upozorňuje na podporu vzdelávania farmárov zo strany spoločnosti Nestlé, ktorá ich vedie k efektívnemu narábaniu s prírodnými zdrojmi, ochrane pôdy či správnemu zabezpečeniu pitnej vody. Vytváraním a zdieľaním nových techník pestovania spoločnosť verí, že farmári dokážu ochrániť planétu a zachovávať prírodné zdroje pre budúce generácie.O kampani sa môžu priaznivci kávy dozvedieť vďaka limitovanej edícii obalov rozpustných káv NESCAFÉ CLASSIC a NESCAFÉ CLASSIC Crema, ktoré sú dostupné vo vybraných obchodoch na území České a Slovenské republiky.Medzi súčasné ciele značky patrí zvýšenie zodpovedne získavanej kávy až na 70 %, miliónová distribúcia kávovníkov, zlepšenie ekonomiky fariem pestujúcich kávu vrátane pracovných práv farmárov, znižovanie emisií skleníkových plynov či nižšej spotreby vody až o 30 % a energií o 20 %. Navyše sa do roku 2020 spoločnosť zaviazala k investícii približne 323 miliónov eur, vďaka čomu sa v roku 2017 stala najväčším odberateľom zodpovedne získanej zelenej kávy na svete.Technológia rozpustné kávy bola vyvinutá na počiatku 20. storočia v USA. Jej skutočná sláva je ale spojená so spoločnosťou Nestlé. Tá presne pred 80 rokmi, v roku 1938, uviedla po prvý krát na švajčiarsky trh rozpustnú kávu NESCAFÉ. O dva roky neskôr už bola dostupná na všetkých kontinentoch sveta. Prelomový produkt bol natoľko obľúbený, že sa NESCAFÉ časom stalo bežne používaným označením pre instantnú kávu. Na Slovensku sa denne vypije 1,6 miliónov šálok NESCAFÉ a spotreba neustále rastie. Korene NESCAFÉ, tak ako ju poznáme dnes, siahajú až do roku 1929. V tej dobe bola spoločnosť Nestlé požiadaná brazílskou vládou o pomoc pri riešení nadbytočnej úrody kávy. Trvalo potom takmer desať rokov než boli v roku 1938 na trh uvedené prvé balenia instantnej kávy NESCAFÉ. Za úspechom stál švajčiarsky odborník na kávu Max Morgenthaler.Do dvoch mesiacov od uvedenia na trh splnilo NESCAFÉ svoje ročné predajné ciele. Vedenie Nestlé sa preto rozhodlo produkt rozšíriť do celého sveta. Na začiatku 40. rokov putovali plechovky s obľúbeným nápojom na 30 trhov rozmiestnených po všetkých kontinentoch. Počas druhej svetovej vojny sa instantná káva stala tiež súčasťou potravinových balíčkov amerických vojakov.V 50. rokoch sa NESCAFÉ dočkalo inovácie. Na výrobu rozpustnej kávy sa začala využívať nová technológia – sušenie mrazením. Tak vzniklo prémiové NESCAFÉ Gold, ktoré si rýchlo získalo nových priaznivcov. Viac informácií nájdete na webových stránkach NESCAFÉ