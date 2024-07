Neskoré vyplatenie odchodného pre policajtov je smutné a nezákonné, KDH však upozorňuje na kritickejšiu vec

KDH upozornilo na to, že z policajného zboru odišlo od začiatku roka niekoľko stoviek príslušníkov, podľa informácií, ktoré majú od odborárov by ich do konca roka mohlo byť 5-tisíc. Podľa KDH pritom už teraz chýba viac ako 2-tisíc policajtov. Kresťanskí demokrati tiež upozornili, že štát dlhuje bývalým policajtom desaťtisíce eur na odchodnom.



Ministra vnútra Šutaja Eštoka vyzvali, aby boli tieto nároky vysporiadané v čo najkratšom čase, poukázali, že podľa dostupných informácií rezort vnútra prekročil i zákonný limit na vyplatenie odchodného. MV SR na tieto tvrdenia reagovalo tým, že vyplatenie odchodného, ktoré meškalo z dôvodu prechodného nedostatku prostriedkov na tento účel, by malo byť vyplatené v priebehu tohto týždňa. Avizovalo tiež, že budú o tejto záležitosti čoskoro informovať.



„Keďže finančné prostriedky už boli na tento účel vyčlenené, považujeme kritiku KDH len za trápnu snahu ako zaujať v letnom období," vyjadril sa rezort na margo kritiky kresťanských demokratov.





25.7.2024 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) reaguje na vyjadrenia Ministerstva vnútra (MV) SR k vyplácaniu odchodného pre policajtov.„Pán minister vnútra, ak by ste si pozorne prečítali našu výzvu, tak by ste videli, že opozičné KDH Vás nevyzvalo len na vyplatenie odchodného - to už ste mali dávno urobiť, pretože ste prekročili zákonný limit na toto vyplatenie – čo nie je iba trápne, ale aj smutné a nezákonné," obracajú sa na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ).Kresťanskí demokrati podotkli, že ho vyzvali najmä na riešenie kritickej situácie v policajnom zbore. Šéfovi rezortu vnútra vytýkajú aj to, že od nástupu do funkcie nepripravil opatrenia na zatraktívnenie policajného povolania a pritiahnutie nových policajtov.Podľa KDH záujem o povolanie policajta chýba rovnako, ako noví policajti. Kresťanskí demokrati tiež pripomenuli, že ku koncu roka odídu do výsluhového dôchodku ďalší policajti. Na záver stanoviska KDH poznamenalo, že sa nepotrebuje zviditeľňovať, strana je presvedčená, že ju je vidieť i počuť.„V záujme občanov, ktorí sú pre KDH na prvom mieste, upozorňujeme na Vaše dlhé nekonanie v tejto veci," uzavreli kresťanskí demokrati.