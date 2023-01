Neskutočný zápas a určite sa nemáme za čo hanbiť, hodnotia Mešár a Bačo štvrťfinále proti Kanade (video+foto)

Neskutočný zápas

Hrali jeden za druhého

3.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentácia hokejistov do 20 rokov nepostúpila do semifinále play-off na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie v Kanade. Zverenci trénera Ivana Feneša však vo štvrťfinále vzdorovali favorizovanému domácemu výberu a podľahli im 3:4 po predĺžení.V súboji v Halifaxe ani raz Slováci neviedli, mali však príležitosti rozhodnúť o triumfe a postupe v závere tretej tretiny aj v predĺžení."Bolo to o emóciách, neskutočný zápas a krásna atmosféra. Veľmi si vážim, že Kanaďania prejavili rešpekt a zatlieskali nám. Myslím si, že sme predviedli s celým tímom veľkú šou. Chcem sa všetkým poďakovať za to, aký tímový duch bol na striedačke. Chceli sme hrať jednoducho a byť dôrazní pred bránkou, to bol základ. S každým sa dá hrať a každý je zdolateľný, všetci sme ľudia. Šťastie sa priklonilo k nim, aj keď my sme tiež nepremenili veľa šancí. Víťazí ten, kto strelí viac gólov," skonštatoval útočník Róbert Bačo, ktorý v 34. minúte znížil stav na 2:3.Pri vyrovnávajúcom góle Nemca na 3:3 v 52. minúte asistovala jedna z najväčších hviezd slovenského tímu Filip Mešár. "Je to pre nás ťažká prehra. Som veľmi hrdý na chalanov za to, čo sme na tomto turnaji predviedli. Takú partiu ako tu som možno ešte nezažil. Hrali sme jeden za druhého. Kto by to bol povedal, že skoro zdoláme Kanadu. Určite sa nemáme za čo hanbiť. Pred turnajom sme sa zocelili, niečo sme si povedali a ukázalo sa to v zápasoch. Na striedačke, na ľade aj mimo neho to žilo. Nemám čo chlapcom vytknúť, podali sme skvelé výkony. Škoda, že sme to nedotiahli do víťazného konca," uviedol 26. hráč tohtoročného draftu nováčikov do zámorskej NHL.Mladí Slováci mali možnosť štvrtýkrát v histórii preniknúť na MSJ do semifinále, predtým sa im to podarilo v rokoch 1999, 2009 a 2015. Do finále sa nedostali ani raz, no v rokoch 1999 a 2015 získali bronz.