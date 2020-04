Nesmúťte pre nesplnené novoročné predsavzatia, tieto triky vás udržia v kondícii aj počas dní neplánovanej karantény

Hýbte sa vždy, keď môžete

14.4.2020 (Webnoviny.sk) -Ani karanténa vám nemôže zabrániť v pohybe. Na sociálnych sieťach môžete v súčasnosti nájsť desiatky až stovky učiteliek jogy a kondičných trénerov, ktorí pravidelne organizujú online cvičenia, ako keby ste boli u nich v telocvični. Veľkú obrazovku nepotrebujete. Online prenos môžete sledovať na tablete alebo aj na svojom smartfóne. A prečo je aj takéto cvičenie dôležité? Pravidelné cvičenia vás vedú k zodpovednosti a prinútia na cvičenie sa pripraviť. Zároveň je to jedna z pravidelností, ktorá nás udržiava v kondícii a nedá nám šancu zlenivieť. Ak však počas dňa pociťujete nutkanie a už dlhší čas ležíte, vstaňte a ponaťahujte sa. Aj desať minút cvičenia, namiesto ležania pred televízorom, vás vzpruží. Na Youtube nájdete tisícky cvičebných videí, ktoré môžu konkurovať aj hodine strávenej v posilňovni. Pomôže vám to rozprúdiť krv, naštartovať metabolizmus a zlepšiť náladu. Každý jeden krok či drep, ktorý urobíte, sa ráta. Vaše telo si vďaka tomu postupne zvyká na pohyb, ktorý sa pre vás po nejakom čase stane úplnou samozrejmosťou.Na základe prieskumu agentúry TNS Slovakia nešportuje 43 % Slovákov. Len 7 % športuje denne a 25 % respondentov športuje niekoľkokrát do týždňa. Medzi najčastejšie dôvody uviedli nedostatok času, venovanie sa pasívnym činnostiam či nechuť vykonávať športové aktivity.Možno ste po pár asketických januárových týždňoch zistili, že sa naozaj neviete (a ani nechcete) vzdať sladkosti ku káve či žiť iba na šalátoch. Namiesto radikálneho odriekania si radšej osvojte jeden zvyk – konzumujte všetko s mierou. Pretože, ak si budete odriekať všetko, na čo má vaše telo chuť, bude vás to viesť k frustrácii a po pár dňoch či týždňoch k nekontrolovateľnému prejedaniu sa. A čo je správna miera? Určite to nie je celá tabuľka čokolády na posedenie či bonboniéra, ktoré ste si zvykli dať počas sledovania filmu. Pamätajte, že nielen v prírode, ale aj v našom živote musí byť rovnováha. Koľko kalórií prijmem, toľko by som mal aj vydať. A platí to pri všetkých potravinách, pretože aj tá najzdravšia vo veľkom množstve môže uškodiť. Naviac je potrebné mať na pamäti, že keď sa dostatočne hýbeme, spálime ďaleko viac kalórií, ako keď celé dni len presedíme. Čiže si môžete dopriať aj viac, ak potom zaradíte do svojho dňa viac pohybových aktivít.I v čase nútenej karantény je dôležité pravidelne dopĺňať minerály, či už potravinami alebo pitím vhodných minerálok. Minerálna voda Magnesia obsahuje 170 mg horčíka v jednom litri, čo znamená, že vypitím jednej 1,5 litrovej fľaše prijmete až 68 % odporúčanej dennej dávky horčíka. Zároveň má nízky obsah sodíka, vďaka čomu si telo nezaťažíte množstvom soli. Pitie minerálnych vôd je ideálnym zdrojom pre príjem tohto minerálu – z vody sa totiž vstrebáva ľahšie než z rastlinných a živočíšnych potravín či z doplnkov výživy.Nespavosť môže byť spúšťačom obezity, vyššieho krvného tlaku či iných zdravotných problémov. Ak sa vám nedarí zaspať, vyskúšajte techniku, ktorá bola špeciálne navrhnutá pre vojakov, aby na bojisku nerobili zbytočné chyby z únavy. Ľahnite si do pohodlnej polohy a postupne uvoľňujte každú časť vášho tela – od palcov na nohách cez lýtka, stehná, trup až po hlavu, vrátane svalov na tvári. Na každú z týchto oblastí zamerajte všetku vašu pozornosť, až kým nebudete absolútne uvoľnení. Ak pred spaním zvyknete úzkostlivo premýšľať o tom, čo vás čaká na druhý deň alebo ako skončí situácia s vírusom a neplánovanou karanténou, táto metóda vám pomôže presmerovať myšlienky úplne iným smerom. Pamätajte, že aj ponocovanie môže ovplyvniť naše zaspávanie, a preto choďte do postele ako zvyčajne.Vedeli ste, že človek je jediný cicavec, ktorý vedome odkladá spánok? To môže byť veľmi nebezpečné. Podľa Medzinárodnej klasifikácie spánkových porúch hrozí takto ľuďom vyššie riziko vzniku rôznych chronických ochorení, napríklad kardiovaskulárnych a gastrointestinálnych chorôb.Informačný servis