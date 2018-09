Nesrovnal: Zľavy v MHD reflektujú na to, že sa Bratislave darí

Na archívnej snímke Ivo Nesrovnal. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 27. septembra (TASR) – Bratislave sa darí a to by mali cítiť aj obyvatelia hlavného mesta. V diskusnej relácii Tablet.TV tým primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal argumentoval navrhované rozšírenie zliav v MHD, ktoré chce predložiť na rokovania mestského zastupiteľstva (MsZ).ozrejmil Nesrovnal plánované opatrenie.To sa týka jednak rozšírenia zliav v skupine seniorov. Teraz cestujú zadarmo tí, ktorí dosiahli vek 70 rokov, dôchodcovia od dovŕšenia 60. roku do 62. roku veku, ktorí sú poberatelia starobného, invalidného či výsluhového dôchodku, majú nárok na zľavnené cestovné vo výške 50 percent zo základného cestovného. Po novom by však aj títo cestujúci, ktorí sú v dôchodkovom veku, mali cestovať zadarmo.Druhou skupinou, ktorých sa majú zľavy dotknúť, sú rodiny s najmenšími deťmi.ozrejmil primátor.Rovnako tak avizoval záujem pomôcť riešiť pomocou dočasného opatrenia a zľavy v MHD dopravný problém, ktorý nastane po začiatku prestavby mimoúrovňovej križovatky Prievoz - súčasti výstavby nultého obchvatu Bratislavy. Očakávajú sa výrazne dopravné obmedzenia a to nielen v bezprostrednom okolí križovatky. Mesto síce podľa Nesrovnala ešte stále nemá návrh obchádzkových trás zo strany investora, takže ani nemožno presne odhadnúť, kedy sa rekonštrukcia reálne začne.uviedol. Má ísť de facto o predĺženú verziu Európskeho týždňa mobility.vysvetlil Nesrovnal.Ubezpečil, že mesto má peniaze na vykrytie nákladov súvisiacich so všetkými avizovanými opatreniami. Zdôraznil taktiež, že návrhy v žiadnom prípade nie sú aktmi predvolebnej kampane.upozornil.