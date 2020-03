Neštandardné a netradičné, niektorí poslanci váhajú s podpisom koaličnej zmluvy

Baránik to považuje za dobrý nápad

Zbytočné konflikty v rámci koalície

27.3.2020 - Poslanci vládnej koalície, ktorých oslovila agentúra SITA, nevedeli zatiaľ povedať, či pripoja svoj podpis pod koaličnú dohodu. Poslankyňa klubu Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Anna Záborská uviedla, že ide „o neštandardný krok” a ťažko povedať, či ju podpíše, lebo nevie, čo v dohode je. Podpis koaličnej zmluvy poslancami označil Ondrej Dostál z klubu Sloboda a Solidarita (SaS) za „netradičný postup“.Ďalší poslanec SaS Alojz Baránik predpokladá, že zmluvu podpíše a považuje to „za dobrý nápad“. Premiér Igor Matovič z OĽaNO včera informoval, že zmluvu by mali podpísať poslanci na budúci týždeň na Bratislavskom hrade, a potom ju koalícia zverejní.Ešte sa na Slovensku nestalo, aby okrem lídrov koalície zmluvu podpisovali aj vládni zákonodarci. Poslankyňa Záborská uviedla, že text koaličnej dohody by mala vidieť na budúci týždeň.„Ako poslanci sme do tvorby koaličnej zmluvy nevstupovali, preto ťažko povedať, či tam bude všetko také, čo budeme môcť podpísať,“ dodala.Poslanec Baránik povedal, že si napríklad v koaličnej zmluve pozrie, ako budú vládni poslanci predkladať vlastné návrhy zákonov. „Keď prídu od vládnych poslancov dobré nápady a budú ich realizovať prostredníctvom príslušného ministerstva, bude to fungovať. Ak ministerstvo odmietne dobré nápady, nemôže sa nikto diviť, že ich potom predloží poslanec,“ poznamenal. Nepredpokladá však, že ak by ako poslanec SaS nenašiel podporu vo vládnych kruhoch, hľadal by ju „u smerákov a kotlebovcov“.Poslanec Dostál si nemyslí, že by zmluva obsahovala ustavenie, ktoré by zakazovalo vládnym poslancom predkladať do parlamentu vlastné návrhy zákonov. „Je potrebné dohodnúť nejaký mechanizmus a poslanci by ho mali rešpektovať, pretože ak nebude fungovať predkladanie poslaneckých návrhov, veľmi rýchlo by mohlo dochádzať k zbytočným konfliktom v rámci koalície,“ zdôraznil Dostál.Otázkou je, ako sa koalícia vysporiada v koaličnej zmluve s postupom poslancov pri predkladaní kultúrno-etických tém do parlamentu. Ide napríklad o návrhy súvisiace s ochranou nenarodeného života. V roku 1998 si koaličné strany za prvej vlády Mikuláša Dzurindu do koaličnej zmluvy priamo napísali, aké témy sa nebudú otvárať.Týkali sa Benešových dekrétov, územnej autonómie na etnickom princípe alebo, že koaličné strany nebudú presadzovať alternatívne dvojjazyčné školstvo na úkor škôl s vyučovacím jazykom maďarským.Vládne strany OĽaNO, Sme rodina, SaS, Za ľudí disponujú v parlamente 95 hlasmi poslancov zo 150-členného parlamentu. Lídri vládnych strán podpísali koaličnú dohodu minulý týždeň 21. marca.