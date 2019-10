Nestarnúci Federer sa po OH chce predstaviť aj na Roland Garros

Roger Federer, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 17. októbra (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer sa v budúcej sezóne predstaví na grandslamovom turnaji Roland Garros. Povedal to v rozhovore pre CNN, deň po oznámení, že by sa rád zúčastnil na OH v Tokiu. Štvornásobný olympionik však na to bude potrebovať voľnú kartu, pretože nenastúpil v Davis Cupe. Dovtedy mal budúcoročný program naplánovaný po Wimbledon, ktorý sa skončí dva týždne pred OH.citoval Federera portál lequipe.fr.