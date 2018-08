NEŠŤASTIE NA CESTE: Pri nehode v Spišskej Belej zahynuli dve deti

Osobné auto so štyrmi cestujúcimi vrazilo do stromu. Foto: Prezídium hasičského a záchranného zboru Foto: Prezídium hasičského a záchranného zboru

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Spišská Belá 16. augusta (TASR) - Dva životy si vyžiadala tragická nehoda, ktorá sa stala v stredu večer v katastri mesta Spišská Belá (okres Kežmarok). Osobné auto so štyrmi cestujúcimi tam vrazilo do stromu.uviedla pre TASR hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová.Nehoda sa stala na štátnej ceste I/77. Auto sa po tom, čo vrazilo do stromu, rozpolilo, priblížilo Prezídium Hasičského a záchranného zboru. Cestu pre nehodu v oboch smeroch uzavreli.