Nešťastie v zjazdovom lyžovaní. Francúz Sarrazin a Talian Zazzi utrpeli na tréningu v Bormiu hrôzostrašné zranenia

28.12.2024 (SITA.sk) - Francúzsky lyžiar Cyprien Sarrazin mal počas piatkového tréningu v talianskom Bormiu ťažkú nehodu. Museli ho transportovať vrtuľníkom do nemocnice, kde ho umiestnili na oddelenie intenzívnej starostlivosti. Keďže Sarrazin mal krvácanie v blízkosti mozgu, bola ešte v piatok večer nevyhnutná operácia "na odvodnenie subdurálneho hematómu".Taliansky lyžiar Pietro Zazzi bol tiež prevezený do nemocnice s komplikovanou zlomeninou predkolenia a v sobotu podstúpi operáciu v Miláne. Oba incidenty vyvolali otázky o bezpečnosti známej zjazdovky Stelvio, ktorá bude hostiť súťaže v rámci zimných olympijských hier v roku 2026."Môj názor je jasný. Nevedia, ako pripraviť svah. Roky sa pripravujú, ale nevedia urobiť nič, okrem nebezpečných vecí. Nezaslúžia si, aby tu boli olympijské hry," vyhlásil Sarrazinov tímový kolega Nils Allégre.Tento názor však organizátori pretekov odmietli. Riaditeľ pretekov Omar Galli povedal: "Výrazne sme vylepšili bezpečnostné prvky a pre olympijské hry ich ešte posilníme." Zdôraznil, že príprava svahov je náročná a ovplyvňuje ju mnoho vonkajších faktorov. Počas víkendu je v Bormiu naplánovaný sobotný zjazd a nedeľný super-G.Na margo vyjadrení Allégreho ešte poznamenal: "Pozval by som ho, aby sem prišiel len na posledných desať až štrnásť dní a videl, čo sa deje od 5:00 do 20:00, keď je vietor, keď prší... Nech uvidí, ako sa nám darí riešiť veci."