NEŠŤASTIE: Zaútočila naňho straka, bicyklom narazil do plotu a zomrel

Ilustračná snímka. Foto: TASRP Foto: TASRP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney 16. septembra (TASR) - Život staršieho muža si vyžiadal incident, ku ktorému došlo v nedeľu v austrálskom meste Wollongong, keď sa senior idúci na bicykli snažil vyhnúť strake, ktorá na neho nalietavala. Muž zišiel s bicyklom z cesty a narazil hlavou do plotového stĺpika. Svojim zraneniam neskôr podľahol. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.Podľa výpovedí svedkov nehody sa 76-ročný muž na bicykli pokúšal strake, ktorá naňho útočila, vyhnúť, pričom zišiel z cesty a po náraze do plotu spadol na zem. Ťažkým zraneniam hlavy, ktoré pri náraze a páde utrpel, po prevoze do nemocnice podľahol. Incident vyšetruje polícia.Austrália, kde sa práve začína jar, sa zároveň nachádza uprostred "stračej sezóny", počas ktorej sú tieto vtáky obzvlášť agresívne, pretože majú v hniezdach vajíčka alebo mladé, pričom často útočia aj na ľudí.