Nešťastník Karius zamieril z Liverpoolu na hosťovanie do Besiktasu

Loris Karius, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liverpool 26. augusta (TASR) - Nemecký futbalový brankár Loris Karius zamieril z FC Liverpool na dvojročné hosťovanie do tureckého Besiktasu Istanbul. V prípade, že na novom pôsobisku naplní očakávania, môže po dvoch rokoch definitívne prestúpiť do istanbulského tímu.citovala agentúra AP trénera "The Reds" Jürgena Kloppa. Podľa neho je Karius naďalej "fantastický brankár vo veľmi dobrom veku".Dvadsaťpäťročný Karius chytal v Liverpoole od roku 2016. Do pozornosti sa negatívne dostal najmä počas finále Ligy majstrov 2017/18, keď pri prehre 1:3 s Realom Madrid spravil dve fatálne chyby.