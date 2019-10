Nestlé predstavilo žiakom možnosti duálneho vzdelávania

Foto: Nestlé Slovensko s.r.o. Foto: Nestlé Slovensko s.r.o.

Prievidza 18. októbra (OTS) - Aktívna podpora a propagácia programov pre mladých ľudí, s cieľom pomôcť im v príprave na trh práce je v rámci Európskej únie jednou z kľúčových tém. Každoročne preto Európska komisia vyhlasuje Európsky týždeň odborných zručností, aby sústredila pozornosť verejnosti aj firiem na túto oblasť. Problematike venujú dôležitú pozornosť aj významní slovenskí zamestnávatelia v regióne Hornej Nitry.V rámci uvedeného Európskeho týždňa odborných zručností organizuje dnes vo svojom závode v Prievidzi Deň otvorených dverí aj spoločnosť Nestlé. Akcia je určená pre žiakov 9. ročníkov prievidzských základných škôl. Cieľom je predstaviť žiakom prostredie závodu, výrobný proces, ako aj vlastný program duálneho vzdelávania. „,“ informovalut, riaditeľ závodu.V rámci programu duálneho vzdelávania spoločnosti Nestlé prebieha už od roku 2015 úspešná spolupráca so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Prievidzi. V študijnom odbore "Pracovník v potravinárstve - výroba trvanlivých potravín" absolvujú študenti, okrem odborného vzdelávania v škole, aj pravidelné praktické vyučovanie v závode Carpathia v Prievidzi. Pozitívom tejto formy štúdia je súbežné získavanie teoretických vedomostí, ako aj konkrétnych praktických skúsenosti.Dňa otvorených dverí v závode Carpathia sa tento rok zúčastnilo 20 vybraných žiakov prievidzských škôl. Mali možnosť oboznámiť sa s prostredím vývojového strediska, prejsť si vybrané výrobné priestory, ale aj ochutnať výrobky z produkcie závodu.Aktívnu podporu zamestnávania mladých ľudí poskytuje Nestlé aj inými spôsobmi. S cieľom zvyšovať mieru zapojenia firiem do praktickej prípravy mladých ľudí pre potreby trhu práce iniciovalo Nestlé v roku 2014 vznik Aliancie pre mladých. Ide o neformálne združenie firiem realizujúcich programy pre študentov na získanie prvých praktických skúseností už počas štúdia, resp. po jeho ukončení. Od začiatku iniciatívy v roku 2014 Nestlé spolu so svojimi partnermi vytvorilo viac ako 1100 študijných programov. Počas posledných 3 rokov ponúkli viac ako 215,000 pracovných príležitostí, učňovských programov a stáží.