Nestlé znižuje svoju ekologickú stopu

Elektrina z obnoviteľných zdrojov citeľne znížila emisie

Budúcnosť bez odpadov

Voda nad zlato

22.4.2021 (Webnoviny.sk) -Opatrenia prijímané v Nestlé na poli ochrany životného prostredia majú, vzhľadom k veľkosti a významu firmy, nepochybne globálny, ale aj regionálny dosah. Výnimkou nie je ani Česko a Slovensko, kde má spoločnosť štyri lokálne závody. Dobrým príkladom sú praktické dopady rozhodnutia Nestlé prejsť v týchto závodoch na elektrinu z obnoviteľných zdrojov. Toto viedlo k zníženiu emisií z priemerných 357 kg CO2eq. na tonu výroby na súčasných 120 kg, čo predstavuje zníženie o 66 %. Len táto jediná zmena teda viedla k úspore približne 15 000 ton CO2 ročne.Veľký význam, s dosahom na kvalitu životného prostredia, má tiež odhodlanie Nestlé dopracovať sa k bezodpadovej budúcnosti. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je zaviesť plnú recyklovateľnosť obalov výrobkov. Túto sa Nestlé zaviazalo splniť do roku 2025. V súčasnosti je už na úrovni 87 %, úplný cieľ však dosiahne až po zavedení trvalo udržateľných obalov. K tomu sa bude možné dopracovať viacerými spôsobmi. Použitím iných typov obalov, napríklad s vyšším podielom recyklovanej zložky, využívaním opakovane použiteľných obalov alebo bezobalovým predajom výrobkov. Uvedené zmeny na obaloch výrobkov Nestlé by iba v Česku a na Slovensku viedli k zníženiu plastového odpadu o 50 ton za rok.V Nestlé za týmto účelom už pred časom založili Inštitút pre vývoj obalov, ktorý vyvíja environmentálne udržateľné baliace materiály. Inštitút v súčasnosti skúma celú škálu inovácií, vrátane nových materiálov na báze papiera a tiež biologicky odbúrateľných či kompostovateľných polymérov, ktoré sú zároveň recyklovateľné.Nestlé prijalo tiež významné záväzky v oblasti úspory vody. Zaviazalo sa, že za desaťročie (2010 – 2020) zníži priamy odber vody na tonu výroby v priemere o 35 %. V závodoch v Čechách aj na Slovensku sa tento cieľ podarilo nielen dosiahnuť, ale aj prekročiť. V Nestlé Carpathia v Prievidzi klesla v roku 2020 spotreba vody o 56,6 %. Úspešné boli však aj závody v Česku, kde došlo k priemerným úsporám v spotrebe vody o 41,2 %.