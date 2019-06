Nestville Open Fest 2019 predstavuje kompletný program

Na archívnej snímke Richard Müller. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 6. júna (TASR) – V dedinke Hniezdne pri Starej Ľubovni sa ôsmykrát chystá veľkolepé otvorenie leta, ktoré sa každoročne teší priazni tisíckam návštevníkov. Organizátori Nestville Open Festu zverejnili kompletný hudobný program dvojdňového multižánrového podujatia v dňoch 28. a 29. júna, ktorý poteší celé rodiny. Posledný júnový víkend na pódiu Nestville Parku v Hniezdnom ponúkne svoje nestarnúce hity zahraničný hosť Samantha Fox. O tú správnu atmosféru sa postarajú aj slovenskí headlineri, ktorými tento rok budú Richard Müller, Sima Martausová, Kristína či skupina Gladiátor. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Marczellová.Predstavia sa aj Peter Cmorik, No Control, Rusín Čendeš Orchestra, Oasis Tribute či Akustika. To, že o zábavu bude naozaj postarané, prezrádza aj účasť trojice uletených hudobníkov s názvom S hudbou vesmírnou, ktorí sa preslávili ako moderátori populárnej folklórnej šou Zem spieva. Atmosféru vychýrených exotických diskoték prídu navodiť aj dídžeji, ktorí hrávajú priamo na Ibize - Ray Paeron, DJ Milana, DJ Borra, ale aj ďalší známi „jazdci na platniach“.Organizátori podujatia mysleli aj na deti. V detskom hangári bude prichystaných počas celého festivalu množstvo pútavých atrakcií, akými sú napríklad bublinové či balónové šou, divadielka, kino a veľa animačných aktivít. Nestville Open Fest si nenechajú ujsť ani tento ročník známi Oteckovia, ktorí najmenších prenesú do sveta Dobšinského rozprávok. Deti sa môžu tešiť tiež na Mira Jaroša a jeho obľúbené kúsky.