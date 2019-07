Nestville Open Fest ani tento rok nesklamal, skvelý zážitok si odniesli návštevníci aj vystupujúci

Gladiátor a Heľenine Oči

Oteckovia a Miro Jaroš

Úspech mala aj Nestville Rodeo Show

Samantha Fox si vystúpenie užila

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.7.2019 (Webnoviny.sk) - Uplynulý víkend sa na východnom Slovensku v dedinke Hniezdne niesol v znamení tanca, zábavy a najmä spevu! Parádne namiešaný hudobný koktejl, stretnutia fanúšikov so svojimi idolmi, rôznorodý sprievodný program či neviazaná tanečná párty. Toto všetko sa počas dvoch dní udialo na jednom mieste. Nestville Open fest sa už po ôsmy raz stal dejiskom zábavy pre všetky generácie.Piatok v Hniezdnom otvoril detský program, od tretej hodiny poobednej sa v Nestville detskom svete najmenší bavili ma divadielkach, balónových aj bublinkových show, detskom kine a mnohých ďalších aktivitách. V neskoršie poobedie sa po prvý raz rozozvučil i hlavný Nestville Stage.Hudobný program popretkávaný slovenskou hudobnou špičkou otvorila skupina Iconito, následne vystúpili No Control či Oasis Tribute. Večerný program otvoril Peter Cmorik, ktorý prítomných svojimi hitmi strhol do spevu.Okrem notoricky známych piesní, ktoré bodovali v hranosti rádiových rebríčkov ponúkol aj novinky z jeho pripravovaného albumu.Ďalšou veľkou hviezdou piatkového programu bola skupina Gladiátor, ktorá na čele s Mikom Hladkým zahrala prierez svojej tvorby.Dobre naladenému davu sa následné predstavili večne usmiati chalani z Heľenine Oči, ktorí prítomných rozjašili ako je u nich zvykom. Prešovčania s publikom ukázali, ako vyzerá pravá, nefalšovaná východniarska zábava. Ich vystúpenie sa nezaobišlo ani bez pesničky Obchádzka, ktorá sa stala akousi hymnou východniarov.Po odohratí svojho setu zostali trombónista a basák z Heľenine Oči na pódiu. Práve títo dvaja hudobníci sú aj súčasťou reggae kapely Akustika. Zoskupenie, skladbami s nádychom mora a leta, uzavrelo hudobný program a prítomní sa následne až do bieleho rána zabávali na Nestville Ibiza Párty, kde svoje tanečné sety odpálili DJ Migi, Dj Ray Paeron a DJi Nuff & Lekno.V sobotu sa udiali aj organizačné zmeny. Pre veľký záujem sa hlavná detská hviezda presunula z detského sveta na hlavný stage.Sobotňajšiu zábavu opäť zahájil detský program. Po bublinkovej show sa stredobodom, nielen detských pohľadov, stali hlavní hrdinovia seriálu Oteckovia. Fešáci prítomným prečítali slovenské rozprávky z pera Pavla Dobšinského. Herci následne strávili niekoľko hodín s fanúšikmi pri podpisovej akcii a fotení, ktorej rada sa tiahla cez značnú časť areálu.Záujem o vystúpenie jedného z najobľúbenejších detských interpretov Mira Jaroša si vyžiadalo organizačné zmeny. Sympatický spevák svoje pesničky nakoniec zaspieval na hlavnom pódiu.„Detský svet nám v sobotu praskal vo švíkoch, pre komfort rodičov, ale najmä detičiek sme sa rozhodli presunúť vystúpenie na hlavný stage. Takto si celé rodiny vychutnali Mira Jaroša v pohodlí a žiadne z detičiek neostalo so slzami v očiach, že svojho obľúbenca nevidelo,“ informoval organizátor podujatia Matúš Jaško. Deti sa po vytúženom speváckom vystúpení naďalej zabávali v detskom svete, kde pokračoval pestrý sprievodný program.Hlavný hudobný program v sobotu odštartovala Veronika Rabada, na ľudovú nôtu zahrali i Rusín Čendeš Orchestra. Postupne sa predstavili Diplomatic Immunity, ale aj uletené trio S Hudbou Vesmírnou.Svoje najznámejšie hity, vrátane jednej z najúspešnejších skladieb minulého roka – Nenahraditeľná, ponúklo krehké žieňa so silným hlasom Sima Martausová. Pódium následne ovládla ďalšia kráska Kristína, ktorá svojimi piesňami aj s východniarskou tématikou potešila nejedno patriotické srdce.V rámci sprievodného programu zožala obrovský úspech u publika aj Nestville Rodeo Show na koňoch. Detské očká potešil pohľad na koníky, dospelákov zasa športová stránka show. Za zmienku stojí aj fakt, že Národný žrebčín Topoľčianky, ktorý bol súčasťou exhibície, vystúpil druhýkrát vo svojom 20-ročnom pôsobení mimo svojho areálu a to práve v Nestville Parku.Večerný program zahájila najväčšia slovenská hviezda Richard Müller. Za speváckej účasti obrovského publika stálica slovenskej hudobnej scény zaspievala svoje najznámejšie skladby a vyslúžila si tak burácajúci potlesk. Okrem ovácií od divákov si Richard odniesol i ďalšiu milú spomienku. „Myslím, že sme si aj s divákmi v Hniezdnom urobili krásny koncert a dokonca som sa odfotil aj so Samanthou Fox,“ prezradil Richard Müller s úsmevom.Po foto akcii slovenského headlinera prišiel čas na vystúpenie samotnej zahraničnej hviezdy. Niekdajší sexsymbol Samantha Fox dokázala, že je stále vo forme a ani vek jej neubral na atraktívnosti či vitalite. Prítomným zaspievala svoje najznámejšie hity, zaznela aj sľubovaná Touch Me.„Veľmi, naozaj veľmi som si užila vystúpenie na Nestville Open Feste. Moja kapela dorazila na miesto už skoro ráno, aby pripravili všetko na vystúpenie. Bolo cítiť obrovskú profesionalitu. Kapela obehla celý svet a prístup na Slovensku si pochvaľovali. Stage bol skvelý, rovnako aj zvuk. Keď som vystúpila na pódium, publikum bolo veľmi interaktívne, radi si so mnou zaspievali moje piesne,“ priblížila Samantha Fox.Angličanku potešila atmosféra a aj rôznorodosť publika „Teším, sa že som v publiku videla mnoho mladých ľudí, ktorí taktiež so mnou spievali, poznali moje skladby. Naozaj ma urobilo šťastnou, že moja hudba stále oslovuje všetky generácie,“ dodala spevácka ikona.Hudobnú nálož na pár minút prerušil veľkolepý ohňostroj, ktorý bol akousi oslavou ďalšieho úspešného ročníka podujatia. Záverečným vystúpením hlavného programu bol set speváčky a raperky v jednom. SIMA roztancovala a rozospievala nielen mladšiu generáciu.Po poslednom vystúpení kráľovnej slovenskej rapovej scény zábava dobre naladených hostí festivalu pokračovala do skorého rána nasledujúceho dňa. Hostia sa presunuli na Nestville Ibiza Párty, kde svoje umenie predviedli DJ Borra, Dj Drahosh, Dj Jordy Ray. Zabávajúcich sa hostí rozpálila topless Djka MILANA, ktorá podráždila nejedno mužské oko.