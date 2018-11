Netanjahu bude po Liebermanovom odchode zastávať post ministra obrany

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tel Aviv 16. novembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa ujme postu ministra obrany, ktorý sa uvoľnil po štvrtkovom odstúpení vplyvného ministra obrany Avigdora Liebermana. Oznámil to v piatok Netanjahuov hovorca, ktorý zároveň ako nepravdivé odmietol špekulácie o tom, že sa premiér dohodol s koaličným partnerom na predčasných voľbách.Agentúra DPA pripomenula, že Netanjahu už okrem premiérskeho postu zastáva od roku 2015 i funkciu ministra zahraničných vecí.Politickú krízu v Izraeli spôsobilo tohtotýždňové odstúpenie Liebermana. Ten pri ohlásení svojej demisie vyzval koaličné strany, aby sa čo najskôr dohodli na termíne predčasných volieb do 120-členného Knesetu.Lieberman, ktorý nesúhlasil s prímerím s palestínskymi militantmi v pásme Gazy, vo štvrtok odovzdal svoju demisiu do rúk premiéra. Vládu súčasne opustila aj Liebermanova strana Jisrael bejtejnu (Izrael, náš domov), takže Netanjahuovej koalícii zostala v parlamente len väčšina jediného hlasu.Netanjahu sa v piatok v súvislosti s politickou krízou stretol s ministrom školstva Naftalim Benetom, predsedom jednej z koaličných strán Židovský domov (ha-Bajit ha-Jehudi). Benet údajne už skôr pohrozil odstúpením svojej strany z koalície v prípade, že nedostane Liebermanovu doterajšiu funkciu, priblížila DPA.Denník Jerusalem Post priniesol po schôdzke tejto dvojice politikov informáciu, že v Izraeli sa budú konať predčasné parlamentné voľby. Premiérova strana Likud túto správu vzápätí poprela. Nemenovaný predstaviteľ Benetovej strany však uviedol, že predčasné voľby sú potrebné a strana Židovský domov žiada, aby boli vypísané "čo najskôr", pričom na ich termíne sa plánuje dohodnúť už na nedeľňajšom zasadnutí vlády.