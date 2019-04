Netanjahu chce novú osadu na Golanských výšinách pomenovať po Trumpovi

Na archívnej snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 23. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu chce pomenovať novú osadu na Izraelom okupovaných Golanských výšinách po americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Má to byť prejav vďaky za Trumpovo "historické rozhodnutie" uznať zvrchovanosť Izraela nad týmto územím patriacim pôvodne Sýrii, povedal Netanjahu vo videu zverejnenom v utorok a nakrútenom na Golanských výšinách, ktoré navštívil spoločne so svojou rodinou počas židovského sviatku pesach.Obyvateľov Izraela Trumpovo rozhodnutie uznať zvrchovanosť Izraela nad Golanskými výšinami "hlboko dojalo", povedal Netanjahu podľa agentúry DPA. Dodal, že po sviatkoch má v úmysle vláde predložiť návrh uznesenia, na základe ktorého by nová osada na Golanoch niesla meno prezidenta USA.Nová osada by sa mohla volať Kirjat Trump, napísal denník Jerusalem Post.Netanjahu momentálne rokuje s potenciálnymi partnermi o vytvorení novej koaličnej vlády po tom, ako jeho strana Likud spolu so svojimi pravicovými spojencami získala v parlamentných voľbách, ktoré sa konali 9. apríla, väčšinu kresiel.Izrael obsadil Golanské výšiny patriace dovtedy Sýrii počas šesťdňovej vojny v roku 1967 a v roku 1981 ich anektoval. Tento krok však medzinárodné spoločenstvo neuznalo. Donald Trump sa rozhodol toto strategicky dôležité územie uznať za súčasť štátu Izrael, čo kritizovali mnohé krajiny sveta.Toto rozhodnutie kritizujú všetky arabské štáty regiónu, ako aj Irán, ktorý je úhlavným nepriateľom Izraela.