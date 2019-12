Netanjahu odcestoval do Portugalska, stretne sa s Pompeom

Benjamin Netanjahu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tel Aviv 4. decembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odcestoval v stredu do Portugalska, kde sa stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom.Podľa oznámenia kancelárie izraelského premiéra ide o Netanjahuovu jednodňovú "politickú návštevu" Lisabonu s tým, že do Izraela sa plánuje vrátiť vo štvrtok, píše tlačová agentúra DPA. Stretnutie Pompea s Netanjahuom v hlavnom meste Portugalska potvrdilo v utorok večer aj americké ministerstvo zahraničných vecí.Podľa izraelských médií by štátnici mali diskutovať o Iráne a americkej podpore izraelskej anexie údolia rieky Jordán. Ide o prvé stretnutie oboch predstaviteľov, čo Spojené štáty uviedli, že už viac nebudú pokladať židovské osady v Predjordánsku za nelegálne.Netanjahu údajne zvažoval odcestovať do Londýna, kde sa chcel s Pompeom stretnúť počas summitu NATO, ale pre problémy súvisiace s logistikou bola táto cesta zrušená, informoval denník Haarec.Izraelský líder uskutočňuje zahraničnú cestu v období, keď poslancom Knesetu zostáva už len týždeň na to, aby zabránili konaniu tretích predčasných parlamentných volieb. Strana Jednota (Likud) premiéra Netanjahua naďalej pokračuje v rokovaniach o vytvorení vlády širokej koalície s centristickým blokom Modrá a biela (Kachol lavan) vedeným Bennym Gancom. Tieto rokovania sú však v slepej uličke.Netanjahu sa taktiež stretne s portugalským premiérom Antóniom Costom.