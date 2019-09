Netanjahu opäť vyzval na anektovanie osád v Predjordánsku k Izraelu

Benjamin Netanjahu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 1. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu opätovne potvrdil svoj prísľub rozšíriť izraelskú suverenitu aj na osady na okupovanom Západnom brehu.Ako informovala agentúra AP, Netanjahu v nedeľu, počas slávnostného otvorenia nového školského roka v osade Elkana, uviedol, žea všetky komunity budú "AP vo svojej správe pripomína, že takýto krok by bol prudkým odklonom od izraelskej vládnej politiky. Agentúra pripomenula, že v predvečer parlamentných volieb v apríli tohto roku sa Netanjahu podobne zaviazal, že vyhlási izraelskú suverenitu nad židovskými osadami na časti Izraelom okupovaného Západného brehu rieky Jordán, pričom však neskôr v tejto veci vôbec nekonal.AP tieto najnovšie Netanjahuove výroky spája s blížiacimi sa parlamentnými voľbami, ktoré sa v Izraeli uskutočnia o dva týždne - 17. septembra.Podľa AP sa Netanjahu svojou rétorikou snaží zburcovať svoju pravicovú voličskú základňu. Práve obyvatelia židovských osád sú veľkými podporovateľmi súčasnej Netanjahuovej vlády, považovanej za najpravicovejšiu v histórii Izraela.Sáib Irikát, generálny tajomník Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP) v reakcii na Netanjahuom opakovanú výzvu na vyhlásenie suverenity Izraela nad židovskými osadami v Predjordánsku apeloval na medzinárodné spoločenstvo, aby podniklo kroky proti Izraelu a po" naň uvalilo sankcie.uviedol Irikát na sociálnej sieti Twitter.napísal Irikát.Na územiach získaných vo vojenských konfliktoch žije viac ako 600.000 Izraelčanov - 400.000 v Predjordánsku a 200.000 vo východnom Jeruzaleme, kde už Izrael jednostranne vyhlásil plnú suverenitu, uviedla agentúra DPA. Dve tretiny Izraelom okupovaných území sa nachádzajú na Západnom brehu.Izrael okupuje Západný breh od šesťdňovej vojny z roku 1967. Z pohľadu medzinárodného práva sú židovské osady postavené na týchto územiach ilegálne a bránia pokračovaniu mierového procesu, keďže sa rozprestierajú na územiach vnímaných Palestínčanmi ako súčasť ich budúceho štátu. Prípadné anektovanie židovských osád v Predjordánsku k zvyšku Izraela by podľa Palestínčanov pochovalo ich ambície o vyhlásenie vlastného štátu.Izraelsko-palestínske mierové úsilie je v mŕtvom bode od roku 2014, keď zlyhali snahy o dosiahnutie dohody iniciovanej administratívou prezidenta USA Baracka Obamu.Podľa agentúry DPA administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa orientuje politiku Bieleho domu výrazne v prospech Izraela; veľvyslanec USA v Izraeli David Friedman v júni v novinovom rozhovore pripustil, že za istých okolností by Izrael mal mať právo anektovať aspoň časť Západného brehu.