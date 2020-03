Netanjahu sa drží pri moci len vďaka koronavírusu, opozícia ho viní z nedemokratického konania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.3.2020 (Webnoviny.sk) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu čelí obvineniam, že zneužíva šírenie nového koronavírusu v krajine vo svoj prospech. Politik podľa kritikov krízu využíva na to, aby sa napriek obvineniam z korupcie udržal pri moci, čím podkopáva demokratické základy krajiny.Uprostred reštriktívnych opatrení totiž Netanjahu dokázal odložiť vlastný súdny proces, schváliť bezprecedentné sledovanie izraelských občanov a tiež zabrániť parlamentu v presadení legislatívy, ktorá by ho zbavila úradu.Opozičný politik Jair Lapid sa v tejto súvislosti vyjadril, že Izraelčania už nežijú v demokracii. "V Izraeli už nie je súdna moc. V Izraeli už nie je zákonodarná moc. Je len nezvolená vláda, ktorú vedie osoba, ktorá prehrala voľby. Môžete to nazvať rôznymi menami, ale nie je to demokracia," skonštatoval vo zverejnenom videu.V Izraeli sa za posledný rok konalo už troje parlamentných volieb, naposledy 2. marca. Netanjahuov Likud získal v izraelskom Knesete 36 kresiel a spolu so svojimi tradičnými ultranacionalistickými a náboženskými spojencami disponuje 58 kreslami, čo je stále málo na nadpolovičnú väčšinu v 120-člennom parlamente. Možnosť zostaviť novú vládu tak dostal Netanjahuov rival, niekdajší náčelník generálneho štábu izraelskej armády Benny Ganc.Novým koronavírusom sa na celom svete nakazilo už viac ako 217-tisíc ľudí a viac ako 8 700 podľahlo respiračnému ochoreniu COVID-19. Izraelské úrady zatiaľ potvrdili vyše 400 prípadov nákazy, pričom zhruba štvrtinu z nich zaznamenali za posledných 24 hodín.