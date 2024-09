Netanjahu schladil nádeje na prímerie s libanonským Hizballáhom, Izrael chce bojovať až do víťazstva

Hizballáh na návrh nereagoval

Pokračovať majú aj boje v Gaze

26.9.2024 (SITA.sk) - Izraelský premiér schladil nádeje na bezprostredné prímerie s libanonskou militantnou skupinou Hizballáh po tom, čo Spojené štáty a ich spojenci vyzvali na okamžitý 21-dňový pokoj zbraní pre „poskytnutie priestoru pre diplomaciu“.Úrad Benjamina Netanjahua, ktorý cestoval na Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v New Yorku, vydal vyhlásenie, že zatiaľ je na stole len návrh a on naň ešte nereagoval.Vyhlásenie tiež poprelo existenciu akéhokoľvek nariadenia o zmiernení bojov na severnej hranici Izraela s Libanonom.Tieto vyjadrenia vyvolali otázky týkajúce sa novej medzinárodnej iniciatívy na zastavenie čoraz intenzívnejších bojov, pri ktorých v Libanone zahynuli stovky ľudí a ktoré hrozia rozpútaním otvorenej vojny medzi Izraelom a Hizballáhom.Izraelský minister zahraničia Jisrael Kac predtým vyhlásil, že jeho krajina bude pokračovať v boji „zo všetkých síl až do víťazstva a bezpečného návratu obyvateľov severu do ich domovov“.Hizballáh na návrh prímeria zatiaľ nereagoval. Libanonský úradujúci premiér Nadžíb Míkátí ho privítal, ale jeho vláda nemá na skupinu vplyv.Hizballáh dosiaľ trval na tom, že zastaví útoky, ak nastane prímerie v Pásme Gazy, kde už takmer rok Izrael vedie vojnu proti militantnému hnutiu Hamas, a to sa zatiaľ napriek medzinárodnému úsiliu zdá byť v nedohľadne.Úrad izraelského premiéra v zmienenom vyhlásení uviedol, že „boje v Gaze budú pokračovať, kým nebudú dosiahnuté všetky ciele vojny“.Medzičasom krajne pravicový partner v Netanjahuovej vláde, líder strany Židovská sila Itamar Ben Gvir pohrozil odchodom z koalície, ak Izrael dosiahne trvalé prímerie s Hizballáhom a v prípade dočasnej dohody pohrozil pozastavením spolupráce.Ak by Ben Gvir odišiel z koalície, Netanjahu by stratil parlamentnú väčšinu a jeho vláda by mohla padnúť. Opoziční lídri však uviedli, že ponúknu podporu dohode o prímerí.