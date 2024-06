Netanjahu skritizoval taktické prestávky v bojoch na juhu Pásma Gazy, plán označil za neprijateľný

Prestávky v bojoch nezrušili

Pomoc do ďalších oblastí

17.6.2024 (SITA.sk) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu skritizoval taktické prestávky v ofenzíve na juhu Pásma Gazy , ktorých cieľom sú väčšie dodávky humanitárnej pomoci.Izraelský predstaviteľ, ktorý komunikoval s médiami pod podmienkou anonymity, povedal, že premiér označil plán za neprijateľný, keď sa o ňom dozvedel. Netanjahua podľa jeho slov ubezpečili, že „sa nič nemení“ a armáda pokračuje v bojoch v meste Rafah podľa plánu.„Máme krajinu s armádou, nie armádu s krajinou,“ citovali neskôr izraelské televízie Netanjahua. Premiér ani armáda však nové prestávky v bojoch nezrušili.Izraelská armáda oznámila taktické prestávky pre humanitárnu pomoc v nedeľu s tým, že budú trvať od 8:00 do 19:00 a budú pokračovať do odvolania.Cieľom tohto rozhodnutia je umožniť nákladným vozidlám prejsť cez hraničný priechod Kerem Šalom a bezpečne prejsť na diaľnicu Salah a-Din s cieľom dodať pomoc do iných oblastí Pásma Gazy. Týka sa to zhruba 12-kilometrového úseku.Armáda trvá na tom, že „boje na juhu Gazy neprestali", ale zároveň uviedla, že nová trasa bude otvorená počas dňa „výlučne na prepravu humanitárnej pomoci".