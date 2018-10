Netanjahu varoval hnutie Hamas pred krokom, ktorý bude bolieť

Benjamin Netanjahu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tel Aviv 15. októbra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu pohrozil v nedeľu palestínskemu militantnému hnutiu Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy, tvrdým vojenským zásahom. K tomuto kroku pristúpi v prípade, že strety medzi Palestínčanmi a izraelskými vojakmi pozdĺž hranice pásma Gazy s Izraelom budú pokračovať ďalej. Informovala o tom agentúra DPA.povedal Netanjahu na pravidelnom zasadnutí svojho kabinetu. Dodal, že Izrael je blízko k činom, ktoré budú zahŕňať "veľmi silné údery".Izraelský minister obrany Avigdor Lieberman v nedeľu povedal, že nastal čas udrieť na Hamas tak mocne, ako to len bude možné.Streľba izraelských vojakov do demonštrantov, ku ktorej došlo v piatok na hranici židovského štátu s pásmom Gazy, si iba v tento deň vyžiadala životy siedmich Palestínčanov a asi 250 zranených. Izraelská armáda informovala, že pozdĺž hraníc pásma Gazy s Izraelom sa v piatok zišlo asi 15.000 Palestínčanov, ktorí tam zapaľovali pneumatiky, hádzali kamene, zápalné fľaše a granáty.Palestínčania podporovaní hnutím Hamas organizujú protesty pri hraničnom plote každý piatok, a to od 30. marca. Vyzývajú na ukončenie blokády pásma Gazy a právo návratu palestínskych utečencov na územia, ktoré obsadil Izrael.Podľa palestínskych zdravotníkov zabili izraelskí vojaci pri týchto zrážkach od konca marca už vyše 200 Palestínčanov.