Netanjahu žiada splnenie izraelských podmienok, inak nebude možné trvalé prímerie v Pásme Gazy

Čas ukončiť boje

Stiahnutie vojakov z Pásma Gazy

1.6.2024 (SITA.sk) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu vyhlásil, že trvalé prímerie v Pásme Gazy nebude možné implementovať, kým nebudú splnené dlhodobé podmienky na ukončenie vojny.To s veľkou pravdepodobnosťou podkopáva návrh amerického prezidenta Joea Bidena , ktorý predstavil plán na ukončenie vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas Vyhlásenie z kancelárie premiéra Netanjahua prišlo deň po tom, čo Biden načrtol návrh na prímerie, a keď rodiny izraelských rukojemníkov zadržiavaných Hamasom vyzvali všetky strany, aby plán okamžite prijali.„Podmienky Izraela na ukončenie vojny sa nezmenili - zničenie vojenských a vládnych kapacít Hamasu, oslobodenie všetkých rukojemníkov a zabezpečenie, aby Pásmo Gazy už viac nepredstavovalo hrozbu pre Izrael. Izrael pred zavedením trvalého prímeria naďalej trvať na splnení týchto podmienok,“ uvádza sa vo vyhlásení kancelárie izraelského premiéra.Biden v piatok tvrdil, že je čas ukončiť boje v Pásme Gazy a že Hamas „už nie je schopný“ uskutočniť ďalšiu veľkú útočnú akciu voči Izraelu. Vyzval Izrael a Hamas, aby dosiahli dohodu o prepustení približne 100 zostávajúcich rukojemníkov a odovzdaní tiel ďalších približne tridsiatich.Bidenov plán počítal s nastolením prímeria v troch fázach. Podľa Bidena by prvá fáza mala trvať šesť týždňov a zahŕňať „úplné prímerie“, vrátane stiahnutia izraelských síl zo všetkých obývaných oblastí Pásma Gazy.Na oplátku by palestínski militanti prepustili množstvo rukojemníkov vrátane žien, starších ľudí a zranených. Izrael by oslobodil stovky palestínskych väzňov.V druhej fáze by sa izraelské sily stiahli z Pásma Gazy a došlo by k prepusteniu všetkých zostávajúcich živých rukojemníkov vrátane mužov, povedal Biden.Izraelské bombardovanie a pozemné ofenzívy na obliehanom území zabili viac ako 36-tisíc Palestínčanov, informovalo ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy, ktoré nerozlišuje medzi bojovníkmi a civilistami.Izrael začal ofenzívu v Pásme Gazy po útoku Hamasu zo 7. októbra, pri ktorom militanti vtrhli do južných oblastí Izraela, kde zabili asi 1 200 ľudí, väčšinou civilistov, a asi 250 uniesli.