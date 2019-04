Netanjahuov Likud má o jeden mandát viac

Na archívnej snímke Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 10. apríla (TASR) - Dve izraelské televízne stanice v noci na stredu začali hovoriť o tesnom víťazstve pravicovej strany Likud doterajšieho premiéra Benjamina Netanjahua.TV stanice Channel 12 a Channel 13 podľa agentúry AP predpovedajú, že Likud by mohol v 120-člennom Knesete získať 35 mandátov, zatiaľ čo centristická strana Modrá a Biela by mala mať o jeden mandát menej, teda 34 poslancov.Obe stanice v stredu nadránom zverejnili graf, z ktorého vyplynulo, že Likud a blok jeho spojencov z nacionalistických a náboženských strán by v Knesete opäť mohol mať väčšinu.Oficiálne výsledky predčasných volieb sa očakávajú v stredu počas dňa.Už z prvých odhadov zverejnených krátko po zatvorení volebných miestností vyplývalo, že výsledky utorňajších parlamentných volieb v Izraeli budú veľmi tesné. Ganc i Netanjahu sa krátko po zatvorení volebných miestností označili za víťazov volieb.Netanjahu podľa agentúry Bloomberg v príhovore k svojim priaznivcom vyhlásil, že už začal rokovať s pravicovými stranami. Uviedol, že ich lídri mu sľúbili, že prezidentovi Izraela Reuvenovi Rivlinovi odporučia poveriť zostavovaním koaličnej vlády práve šéfa strany Likud.Ganc zasa prisľúbil vytvoriť ". Dodal tiež: "Podľa neho voľby ukázali, žePôvodne sa parlamentné voľby v Izraeli mali konať až v novembri tohto roku. Vlani v decembri sa však vládnuca koalícia dohodla na vypísaní predčasných volieb. Predchádzala tomu koaličná kríza, ktorú vyvolal spor o zákone o výnimkách z povinnej vojenskej služby pre ultraortodoxných židov.