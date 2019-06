Netflix uviedol seriál Jinn, pobúril ním jordánsku vládu aj armádu, ktorá ho chce vymazať

Cenzúra alebo vymazanie

Džin so zlým úmyslom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

AMMÁN 16. júna (WebNoviny.sk) - Viacerí ministri jordánskej vlády cez víkend protestovali proti novému seriálu spoločnosti Netflix. Ide o prvý čisto arabský seriál Netflixu s názvom Jinn (Džin), jeho dej sa odohráva v Jordánsku, kde sa aj natáčal.Podľa viacerých vplyvných jordánskych politikov je však potrebné seriál scenzúrovať a prinajmenšom z neho vystrihnúť viaceré "chúlostivé scény", ktoré sa údajne nezlučujú s tradičným vnímaním sveta v tejto krajine.Veľmi aktívne sa do tejto kauzy zapojila aj jordánska armáda, ktorá na svojej webstránke oznámila, že jej útvar boja proti kyberzločinu sa pokúša tento seriál vymazať z ponuky jordánskeho Netflixu. Akými prostriedkami sa o to snaží, armáda neuvádza.Blízkovýchodná pobočka Netflixu na túto búrku nevôle v Jordánsku reagovala na Twitteri vyhlásením, že ide podľa nej ide o neprípustné zasahovanie do tvorby spoločnosti a o "vlnu zastrašovania".Podľa neskoršieho stanoviska centrály Netflixu seriál pojednáva o "univerzálnych témach", ktoré "môžu byť vnímané kontroverzne". Spoločnosť síce uvádza, že sa podriadi prípadnej oficiálnej žiadosti o úpravu obsahu, dodáva však, že takéto žiadosti sú veľmi zriedkavé.Seriál Jinn, ktorý Netflix zverejnil len tento štvrtok, pozostáva zatiaľ z jednej päťdielnej série. Ide o mysteriózny dobrodružný seriál pojednávajúci o partii tínedžerov, ktorým sa v jordánskom meste Petra zjaví džin. Jeho zámery však nie sú práve najmierumilovenšie a tínedžeri sa mu budú musieť snažiť zabrániť v zničení sveta.