Netypická situácia v Sýrii pokračuje, informácie Ankary spochybňujú viaceré svetové médiá

10.10.2019 (Webnoviny.sk) - Turecká armáda zabila počas leteckých aj pozemných útokov na severovýchode Sýrie už 174 Kurdov. Informovalo o tom vo štvrtok večer turecké ministerstvo obrany, pričom zabitie nazvalo "zneutralizovaním" a Kurdov tradične "teroristami".Tieto údaje sa nedajú spoľahlivo overiť a pokračuje tak netypická situácia, keď agresor hlási ďaleko vyšší počet obetí než potvrdzuje brániaca sa strana.Už stredajšie informácie Ankary o 109 obetiach na kurdskej strane viaceré s odvolaním sa na situáciu na mieste spochybňovali viaceré svetové médiá s tým, že obetí bolo údajne výrazne menej a Turecko chce pravdepodobne len ukázať, ako vo svojich útokoch "napreduje".Turecko v stredu spustilo dlhšie avizované pozemné aj letecké útoky na Kurdov na severovýchode Sýrie, ktorých označuje za teroristov. Spusteniu ofenzívy predchádzalo pondelňajšie vyhlásenie amerického prezidenta Trumpa, ktorý po telefonáte s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom oznámil, že Spojené štáty stiahnu svojich vojakov z území, na ktoré Turecko plánuje zaútočiť.Kurdi a mnohé svetové médiá to vzápätí označili za zradu, keďže USA Kurdom donedávna sľubovali, že ich za odmenu za to, že výrazne prispeli k porážke Islamského štátu, ochránia pred prípadnou tureckou agresiou.O situácii vo štvrtok rokovala Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN), no nedokázala sa zhodnúť na spoločnej rezolúcii odsudzujúcej tureckú inváziu.Rezolúciu navrhovalo spoločne všetkých päť európskych členov BR - stáli členovia Veľká Británia, Francúzsko, ako aj nestáli členovia Nemecko, Belgicko a Poľsko.Narazila však na nesúhlas tých najväčších hráčov - Ruska, Spojených štátov a Číny. Ruský veľvyslanec v OSN Vasilij Nebenzia následne vyhlásil, že "akékoľvek stanovisko BR k Sýrii sa musí zaoberať širším spektrom otázok, vrátane prítomnosti zahraničných síl na území krajiny".Nebenzia tým myslel Američanov, proti ktorých prítomnosti v Sýrii Rusi protestujú, napriek tomu, že ešte nedávno tam operovala aj ruská armáda a to omnoho intenzívnejšia ako americká.Americká veľvyslankyňa v OSN Kelly Craft iba alibisticky skonštatovala, že americký prezident Donald Trump dal už "dostatočne jasne najavo", že Spojené štáty nepodporujú turecké vojenské ťaženie. Prečo potom USA nepodporili aj rezolúciu proti útoku, to Craft nevysvetlila.