Neurobilo to na nás dojem, odkazuje šéf iránskej diplomacie Trumpovi

Mohammad Džavád Zaríf, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 24. júla (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf reagoval na najnovšie hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa s nádychom uštipačnej blahosklonnosti, napísala v utorok agentúra DPA.napísal Zaríf v pondelok večer na sociálnej sieti Twitter, použijúc pritom rovnaký štýl písania veľkými písmenami, ako to predtým urobil Trump.pokračoval šéf iránskej diplomacie. Svoj výrok na Twitteri uzavrel rovnakým varovaním, ako adresoval Trump iránskemu prezidentovi Hasanovi Rúhánímu:Trump v pondelok ráno na Twitteri napísal:Urobil tak v reakcii na nedeľňajšie vyjadrenia iránskeho prezidenta Rúháního, ktorý Spojeným štátom v súvislosti so sankciami voči Teheránu odkázal, aby saSúčasne pohrozil aj uzavretím trás na export ropy v Perzskom zálive.povedal v nedeľu Rúhání.V pozadí vzájomnej slovnej prestrelky medzi Washingtonom a Teheránom je jednostranné odstúpenie Spojených štátov od kľúčovej jadrovej dohody s Iránom z roku 2015, o ktorom Trump rozhodol v máji tohto roka, píše DPA.Na základe jadrovej dohody, ktorú v roku 2015 podpísalo s Iránom šesť svetových mocností, Teherán súhlasil s obmedzením svojho jadrového programu, čo malo zamedziť prípadnému zneužitiu tohto projektu na výrobu jadrovej zbrane. Západné štáty výmenou za to stiahli svoje sankcie voči Teheránu. Zvyšných päť signatárov z radov svetových mocností v súčasnosti rokuje s Iránom o možnosti zachovania dohody aj bez účasti Washingtonu.