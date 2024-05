Neuropsychológ Krause: Svedkovia útoku na premiéra môžu cítiť úzkosť, a môže sa u nich vyvinúť aj trauma (video)

Treba začať od seba

Hrozí vyvinutie traumy

Psychologický motív útočníka

16.5.2024 (SITA.sk) - Je dôležité držať sa toho, že keď človek odsudzuje násilie, tak v prvom rade by ho mal prestať páchať či už verbálne alebo fyzicky. Vyhlásil pre tlačovú agentúru SITA neuropsychológ Róbert Krause v súvislosti s reakciami ľudí na stredajší atentát na premiéra Roberta Fica v Handlovej.Ak sa nám ako jednotlivcom nepáči verbálna agresia, útoky alebo atak, ktorého sme boli včera svedkami, tak je podľa Krauseho kľúčové, aby sme začali od seba. To znamená prestať nadávať, kritizovať, aby sme sa ako spoločnosť vyhli negatívnemu osočovaniu, vytváraniu si bublín, skupín a táborov.„Zoberme si ponaučenie, čo vedia vo finále rozdielne názory bez rešpektu spôsobiť a môže až dôjsť k fyzickému útoku. Podobné prípady sme registrovali na západe od nás, ale aktuálne sa takéto činy začínajú robiť aj v našich zemepisných šírkach," vyhlásil neuropsychológ Krause.Zároveň dodal, že súčasná situácia je na zamyslenie pre každého z nás. Podľa jeho slov by sa každý jednotlivec mal pýtať, čo urobil pre to, aby naša spoločnosť bola na tom lepšie, aby rešpekt bol na vyššej úrovni. „Začnime od seba, lebo je ľahké odsúdiť, ale začnime od seba, cez sebareflexiu," vyzýva verejnosť odborník.V prípade, ak ľudia sú svedkami útoku, aký sa stal v stredu v Handlovej, môže si ich mozog zobrať určitú formu spomienky, ktorá sa môže stať traumatickou, a tým ovplyvniť fungovanie mozgu. Svedkovia včerajšieho ataku môžu podľa neuropsychológa mať na to nepríjemnú spomienku, cítiť úzkosť a môže sa u nich vyvinúť aj trauma.Krause zároveň zdôrazňuje, že zažitie podobnej udalosti nemusí automaticky znamenať, že u svedkov vznikne trauma, ale je tam však pomyselný potenciál.„Ak človek zistí, že nedokáže zvládať to, čo sa tu aktuálne odohráva a nedokáže to sám ustáť, teda cíti sa byť paralyzovaný, stále sa k situácií vracia, má obavu a strach z kontaktu s druhými ľuďmi, mal by vyhľadať odbornú pomoc," poradil Róbert Krause.Pomoc sa podľa neho dá vyhľadať anonymne a bezplatne cez rôzne infolinky alebo môžu ľudia osloviť konkrétneho psychológa, prípadne psychiatra či psychoterapeuta, ktorý vie pomôcť zvládnuť túto emocionálne vypätú situáciu.Aký bol motív útočníka z psychologického hľadiska, ukážu podľa odborníka dni vyšetrovania. „Bude si to vyžadovať najmä psychologicko-psychiatrické, teda forenzné posúdenie osobnosti páchateľa a zistenie motívu, pre ktorý sa rozhodol uskutočniť takýto trestný čin. Čas nám bude poskytovať lepšie uchopenie celého motívu samotného trestného činu," vyhlásil Krause.Napriek tomu, že sú rôzne indície z páchateľových vyjadrení, je podľa neuropsychológa dôležité sa na to pozrieť komplexne, a nielen rýchlo a zbrklo.Neuropsychológ Krause: Keď človek odsudzuje násilie, v prvom rade by ho mal prestať páchať verbálne alebo fyzicky (video)