Neúspech pri Charkove predstavuje pre Rusko prehru, tvrdí britský generál

16.5.2022 (Webnoviny.sk) - Neschopnosť ruskej armády dobyť druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov by sa mala považovať za prehru Ruska. Ako referuje spravodajský web BBC, tvrdí to generál Richard Barrons, niekdajší veliteľ strategického velenia Spojeného kráľovstva.„Bol to príliš veľký cieľ pre ruskú armádu. Rusko nemá počty, vôľu ani schopnosti na dobytie veľkých miest,“ vyhlásil Barrons.„Keď (Rusi) uviazli na okraji mesta, stali sa ľahším terčom veľmi agresívneho a úspešného ukrajinského protiútoku. Pokus usadiť sa okolo Charkova sa stal oveľa menej dôležitým ako boj v Donbase,“ dodal.Barrons podotkol, že neúspech Ruska pri Charkove neznamená úplné zlyhanie ruskej invázie a dodal, že Moskva sa teraz evidentne zameriava na postup na východe Ukrajiny.