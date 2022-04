Neúspešní kandidáti varujú pred Le Penovou, v druhom kole volieb vyzývajú hlasovať za Macrona

Očakáva sa tesný súboj

Nenávisť všetkých proti všetkým

11.4.2022 (Webnoviny.sk) - Viacerí neúspešní kandidáti z prvého kola prezidentských volieb vyzvali svojich podporovateľov, aby v ďalšom kole hlasovali za súčasného prezidenta Emmanuela Macrona . Informuje o tom spravodajský portál BBC.Centristický prezident sa v druhom kole, ktoré sa uskutoční 24. apríla, stretne s krajne pravicovou líderkou Marine Le Penovou a očakáva sa tesný súboj. Dvojica sa proti sebe postavila aj v prezidentských voľbách v roku 2017.Konzervatívna kandidátka Valérie Pécresseová sa vyjadrila, že krajná pravica nebola nikdy tak blízko k moci a Francúzi „musia povedať nie extrémizmu“.Zvolenie Le Penovej, ktorá je blízka ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi , by podľa nej znamenalo, že by sa „Francúzsko stalo irelevantným na Európskej a medzinárodnej scéne".Socialistka Anne Hidalgová tiež vyzvala voličov, aby dali hlas Macronovi, aby „Francúzsko neupadlo do nenávisti všetkých proti všetkým".Krajne ľavicový kandidát Jean-Luc Mélenchon , ktorý v exit polloch skončil tretí, podporovateľom povedal, že „v druhom kole nesmie byť ani jeden hlas pre Le Penovú". Na udržanie krajnej pravice mimo moci vyzvali aj komunistický kandidát Fabien Roussel a zástupca Zelených Yannick Jadot.Opačnú výzvu vyslovil ďalší krajne pravicový kandidát Éric Zemmour , ktorý podľa očakávaní povedal svojim podporovateľom, aby v druhom kole volili Le Penovú.