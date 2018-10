NEUVERITEĽNÉ: Do areálu školy dopadol úlomok z rakety

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 12. októbra (TASR) - Takmer 700 školákov museli v piatok evakuovať zo školy v meste Lysyčansk v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. Stalo sa tak po tom, čo do areálu školy dopadol úlomok z rakety. Oznámila to ukrajinská ombudsmanka Ľudmyla Denisovová.Lysyčansk je pod kontrolou vládnych síl. Denisovová podľa agentúry Ukrinform uviedla, žeOmbudsmanka vyzvala políciu, Ukrajinskú bezpečnostnú službu (SBU) a ďalšie orgány, aby urýchlene zistili príčiny incidentu a zaistili bezpečnosť ľudí.dodal Denisovová.Agentúra Interfax-Ukrajina k tomu poznamenala, že Lysyčansk sa nachádza 10-20 kilometrov od frontovej línie so separatistami.