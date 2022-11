Nevada odmietla „násilnú rétoriku“, Demokrati si udržia kontrolu v americkom Senáte (foto)

Odmietli "násilnú rétoriku"

Rozhodne Georgia

13.11.2022 (Webnoviny.sk) - Demokratická strana si udrží v americkom Senáte kontrolu. Senátorka Catherine Cortez Masto z Nevady si totiž podľa projekcií výsledkov kongresových volieb udrží pozíciu a porazí republikánskeho konkurenta Adama Laxalta, ktorý podporoval niekdajšieho prezidenta Donalda Trumpa . Výsledky predstavujú najlepší výkon úradujúcej strany počas kongresových volieb v polovici štvorročného funkčného obdobia prezidenta za 20 rokov, informuje spravodajský portál BBC.Demokratický americký prezident Joe Biden sa v súvislosti s výsledkami vyjadril, že je neuveriteľne potešený a je načase, aby sa republikáni rozhodli, „kým sú“.Líder demokratickej väčšiny v Senáte Chuck Schumer zas poznamenal, že výsledky ukazujú, že Američania odmietli „násilnú rétoriku“ Republikánskej strany.V Senáte majú teraz demokrati 50 kresiel a republikáni 49. O konečnom zostavení rozhodne decembrové druhé kolo volieb v štáte Georgia. V prípade, že by vyhrali republikáni a kreslá by boli rozdelené rovnomerne, rozhodujúce slovo by mala viceprezidentka Kamala Harris Republikáni však stále môžu dostať pod kontrolu Snemovňu reprezentantov, keďže hlasy z utorkových volieb v niektorých okrskoch ešte stále rátajú. Ak republikáni získajú väčšinu v Snemovni, naruší to Bidenovu schopnosť prijímať zákony.