Nevedel som opísať moje zúfalstvo, vraví Navaľnyj o prebratí z kómy po otrave novičokom

19.9.2020 (Webnoviny.sk) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj mesiac po otrave nervovoparalytickou látkou označovanou ako novičok informoval o priebehu zotavovacieho procesu. Štyridsaťštyriročný kritik Kremľa zverejnil prostredníctvom Instagramu fotografiu, pri ktorej uviedol, že dokáže chodiť, no zatiaľ nie tak, ako predtým."Momentálne som chlap, ktorému sa trasú nohy, keď vyjde po schodoch," napísal. Taktiež poznamenal, že akonáhle sa prebral z kómy, bol zmätený a nevedel nájsť správne slová, aby odpovedal na otázky lekára."Aj keď som rozumel tomu, čo sa ma pýta, nechápal som, ako zo seba vydať slová, v ktorej časti hlavy ich nájsť. Tiež som nevedel opísať moje zúfalstvo, a preto som skrátka mlčal," dodal Navaľnyj.V nemocnici skončil po tom, čo mu 20. augusta počas letu z Tomska do Moskvy prišlo zle. Lietadlo, ktorým cestoval, muselo následne núdzovo pristáť v sibírskom Omsku, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti. O dva dni neskôr ho lietadlom previezli do nemocnice Charité v Berlíne. A práve lekárom v nemeckej metropole vďačí za veľa."Z technicky živého človeka zo mňa urobili niekoho, kto má všetky šance byť opäť plnohodnotným človekom modernej spoločnosti, kto dokáže rýchlo prechádzať Instagramom a rozumie, kam má dať lajky," poznamenal.Prítomnosť novičoku, ktorý vyrábala armáda Sovietskeho zväzu na konci studenej vojny, v Navaľného tele potvrdilo laboratórium nemeckej armády a neskôr aj špecializované laboratóriá vo Francúzsku a Švédsku.Podľa Navaľného spolupracovníkov ho pravdepodobne otrávili v hoteli v Tomsku, kde v jeho izbe našli fľašu na vodu so stopami spomenutej látky.Novičokom sa predvlani pokúsili v Anglicku otráviť aj bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru. Ešte v roku 2006 vo Veľkej Británii zavraždili ďalšieho bývalého ruského agenta Alexandra Litvinenka. Zomrel po tom, ako sa na stretnutí v Londýne napil čaju s obsahom rádioaktívneho polónia-210.Litvinenko okrem iného napísal knihu o tom, že za útokmi na ruské obytné domy v septembri 1999, pri ktorých zahynulo 293 ľudí, neboli v skutočnosti teroristi, ale ruská tajná služba a samotný prezident Ruska Vladimir Putin, ktorý si nimi chcel pripraviť pôdu na neskoršiu vojnu v Čečensku.