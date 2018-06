Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb žiadajú vládu o dotáciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júna (TASR) - Zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb žiadajú vládu o mimoriadnu 10-miliónovú dotáciu pre neverejných poskytovateľov na tento rok, ako aj o radikálnejšie zvýšenie príspevku od rezortu práce na budúci rok. Otvorený list s týmito požiadavkami zaslali organizácie premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD).Mimoriadna dotácia má slúžiť na dorovnanie reálnych nákladov na zabezpečenie sociálnych služieb na obsadených miestach. Organizácie tiež volajú po prinavrátení do legislatívneho procesu nariadenie vlády na zvýšenie príspevku rezortu práce v zariadeniach podmienených odkázanosťou. Navrhujú zvýšiť príspevok na rok 2019 tak, aby už prijímatelia sociálnych služieb u neverejných poskytovateľov neboli odkázaní na zdroje od samosprávy. Treťou požiadavkou je, aby sa vypustilo zo zákona o sociálnych službách ustanovenie, ktoré podmieňuje priznanie príspevku od rezortu práce pre odkázaného občana tým, že poskytovateľ, ktorý mu poskytuje sociálne služby, musí byť v komunitnom pláne obce či mesta, kde pôsobí, alebo v koncepcii rozvoja sociálnych služieb kraja.vyhlásila Platforma za spravodlivé financovanie sociálnych služieb s tým, že rešpektuje pôsobnosť a zodpovednosť samosprávy za svojich obyvateľov pri poskytovaní sociálnych služieb.doplnila platforma.Zástupcovia neverejných poskytovaľov upozorňujú na nedostatok financií po tom, ako vstúpila od začiatku roka do platnosti novela zákona o sociálnych službách.tvrdí v liste platforma.Zvýšenie príspevku ministerstva práce totiž väčšine neverejným poskytovateľom nepomohlo, lebo o čo im zvýšilo príspevok ministerstvo, o to menej im dali kraje. Podľa platformy to spôsobuje zlý vzorec výpočtu finančného príspevku na prevádzku v samotnom zákone.tvrdí platforma s tým, že nepomohol ani list štátneho tajomníka rezortu práce Branislava Ondruša, aby si samosprávy plnili svoje povinnosti.Problémom pre poskytovateľov je aj zvýšená minimálna mzda a najmä vyššie príplatky za soboty, nedele a sviatky od mája tohto roka, na ktoré nemajú poskytovatelia sociálnych služieb zdroje.tvrdí platforma.Štát je totiž podľa organizácií jediným, kto mal zo zvýšenia nákladov na zamestnancov príjem a v porovnaní s rokom 2017 dostáva do štátneho rozpočtu viac o 118 eur za zamestnanca.tvrdí platforma, ktorá žiada premiéra o okamžitý zásah.